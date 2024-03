Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Der spanische Titelverteidiger und GASGAS Werksfahrer Jorge Prado gewann in Villa La Angostura (Argentinien) den ersten Lauf der MXGP-Klasse vor Romain Febvre (Kawasaki) und Pauls Jonass (Honda).

Erster Lauf der MXGP, Grand-Prix of Patagonia in Villa La Angostura (Argentinien): Zum ersten Rennen der Saison fehlten bereits Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, Brent van Doninck (Honda) und Josh Gilbert (KTM), die im Qualifikationsrennen am Samstag stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Außerdem fehlte Alberto Forato, der sich beim Vorsaisonrennen im Hawkstone Park verletzte.

Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot, doch der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux übernahm zunächst die Führung. Prado attackierte von Anfang an, setzte sich gegen Renaux durch und kontrollierte in der Folge das Rennen von der Spitze aus.

Polesetter Tim Gajser (Honda) beging zunächst einen Fehler und driftete komplett quer über die Strecke. In derselben Runde stürzte er an der Spitzkehre nach der Auffahrt und fiel bis auf den 13. Platz zurück. In Runde 4 erwischte es Jeffrey Herlings ebenfalls an dieser Stelle. Er fiel nach seinem Crash von P5 auf Rang 11 zurück. Gajser und Herlings hatten danach jede Menge Arbeit vor sich, um wieder nach vorn zu kommen.

Tim Gajser schaffte es noch bis auf Rang 5, Herlings musste sich mit P8 zufriedengeben. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre konnte sich gegen Renaux durchsetzen und erreichte Rang 2. Standing Construct Honda Pilot Pauls Jonass, der schon das Qualifikationsrennen auf Rang 3 beendet hatte, zeigte auf P3 erneut eine gute Leistung und Maxime Renaux kam auf P4 vor Tim Gajser ins Ziel.

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff fuhr ein solides Rennen auf Rang6. Kevin Brumann (Husqvarna) fiel nach 8 Runden aus.

Prado gewann mit einem Vorsprung von 9,5 Sekunden. Für den spanischen Titelverteidiger war es der 78. Laufsieg seiner Karriere.

Ergebnis MXGP Neuquen, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Pauls Jonass (LT), Honda

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Ben Watson (GB), Beta

11. Valentin Guillod (CH), Honda

12. Kevin Horgmo (N), Honda

13. Ivo Monticelli (I), Beta

14. Cornelius Toendel (N), KTM

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. Isak Gifting (S), Yamaha

…

27. (DNF) Kevin Brumann (CH), Husqvarna

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Ruben Fernandez (ESP), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS