Simon Längenfelder (4./GASGAS): «Habe hart gepusht»

Red Bull-Pilot Simon Längenfelder hatte auf Sardinien in Riola Sardo kein einfaches Wochenende in der Motocross-WM 2024. Der 20-Jährige holte aus sich und seiner GASGAS alles raus und verpasste das MX2-Podium nur knapp.

Simon Längenfelder qualifizierte sich in Riola Sardo beim dritten Saisonevent der MX2-WM für die Hauptrennen am Sonntag als Fünfter. Für den Schnellstarter ist das in der Regel eine gute Ausgangsbasis, die er im ersten Lauf einmal mehr ummünzen konnte.

«Ich hatte im ersten Lauf eigentlich einen guten Start, allerdings habe ich mich in den ersten Kurven falsch platziert», gab der Regnitzlosauer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Ich war dann etwas weiter hinten und kämpfte mich wieder nach vorn. Ich konnte gut meinen Stiefel fahren, aber zum Schluss war ich sehr, sehr kaputt. Ich musste wieder ein paar Positionen hergeben und wurde nur Siebter.»

Beim letzten Durchgang hielt sich der Franke aus dem Trubel heraus, denn er startete in die Spitzengruppe und entging so dem Chaos dahinter. Er fuhr das Rennen stabil durch und verpasste nur knapp das Podium.

«Im zweiten Lauf hatte ich einen besseren Start und war auf Platz 3. Dann bin ich auf die zweite Position vorgefahren, wurde aber Dritter, weil mich am Ende noch Andrea Adamo gekriegt hat», berichtete Längenfelder. «Der wurde aber disqualifiziert und ich bekam so noch eine Position. Ich bin mit dem Lauf happy, weil ich hart gepusht habe, auch wenn ich noch etwas erschöpft war. Ich habe alles gegeben und das hat sich gelohnt. Ich war nur zwei Punkte vom Podium entfernt.»

In der Tageswertung wurde der Wahl-Römer Vierter, verteidigte aber Rang 2 in der WM-Tabelle.

Ergebnis Riola Sardo MX2:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-2

3. Camden McLellan (ZA), Triumph, 3-5

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 7-3

5. Liam Everts (B), KTM, 8-4

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 6-8

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 10-7

9. Sacha Coenen (B), KTM, 13-6

10. Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS, 11-10

11. Oriol Oliver (E), KTM, 9-13

12. Andrea Adamo (I), KTM, 4-Disq.

MX2 WM Stand nach Runde 3 von 20:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 170 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 141, (-29)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 124, (-46)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 106, (-64)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 100 (-41)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 96, (-74)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 95, (-75)

8. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 80, (-90)

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 78 (-92)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 77, (-93)