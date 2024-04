Triumph: Zweites Podium beim dritten Grand-Prix

Camden McLellan fuhr in Riola Sardo erstmals in seiner Karriere aufs WM-Podium. MX2-Debütant Triumph stand beim dritten Grand-Prix der Saison zum zweiten Mal auf dem Podium und bestand eine weitere Feuertaufe.

Schon beim WM-Auftakt in Argentinien erreichte Triumph mit ihrem dänischen Werksfahrer Mikkel Haarup das Podium. Im Sand von Sardinien standen die britischen WM-Rookies nun erneut auf dem Treppchen, diesmal mit dem Südafrikaner Camden McLellan. Zwar profitierte McLellan von der Disqualifikation von Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo im zweiten Lauf, dennoch konnte das neue Motorrad eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass es auch unter schwierigsten Bedingungen, wie sie bei Temperaturen von 30 Grad im tiefen Sand herrschten, voll konkurrenzfähig ist.

Bedingungen wie in Riola Sardo stellen eine absolute Härteprüfung für das Material dar: Speziell die MX2- Motoren werden nahezu permanent mit Vollast betrieben. Die Kühler setzen sich mit Sand zu, was bei hohen Temperaturen die ohnehin schon problematische Kühlung zusätzlich erschwert.

Speziell im Sand sind Überhitzungsprobleme deshalb auch keine Seltenheit. Die Yamaha von Benoit Paturel explodierte in Riola Sardo am Ende des zweiten MXGP-Laufs und lag danach überhitzt und qualmend auf der Strecke, während sich der Fahrer in Sicherheit brachte.

Zurück zu den MX2-Rennen: Schon im ersten Lauf lieferte McLellan auf P3 eine außerordentlich starke Leistung ab und markierte damit das beste Resultat seiner Karriere. Mit einem 3-5-Resultat stand er dann am Ende des Tages erstmals auf einem Grand-Prix-Podium.

Zwei Podien in 3 Grands-Prix ist für einen Neueinsteiger zweifellos eine beeindruckende Bilanz. Am kommenden Wochenende geht die WM in Arco in ihre vierte Runde, bei der wieder andere Bedingungen herrschen werden. In der Herstellerwertung rangiert Triumph nach 3 absolvierten WM-Läufen auf Rang 4 hinter den Marken der Pierer-Mobility AG, Husqvarna, GASGAS und KTM und vor den japanischen Herstellern Yamaha, Kawasaki und Honda.

Herstellerwertung MX2 nach 3 von 20 Events:

1. Husqvarna, 174 Punkte

2. GASGAS, 141, (-33)

3. KTM, 131, (-43)

4. Triumph, 117, (-57)

5. Yamaha, 110, (-64)

6. Kawasaki, 54, (-120)

7. Honda, 47, (-127)

8. Fantic, 34, (-140)