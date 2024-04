Cato Nickel (Husqvarna): MXGP-Einsätze geplant

Cato Nickel wechselt von WZ Racing KTM zum Team Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna und wird künftig in der 450er Klasse antreten. Neben den Rennen zu den ADAC MX Masters sind auch WM-Einsätze geplant.

Ende Februar verließ Cato Nickel das deutsche WZ Racing Team und fuhr danach als Privatier. «Ich hatte bei Cat Moto Husqvarna ein gutes Gefühl. Alles entsprach meinen Erwartungen und so kam ich mit dem Team in Kontakt», erklärte Nickel.

«Aufgrund meiner Größe und meines Gewichts war der Wechsel in die 450er Klasse für mich sehr komfortabel. Auch der Wechsel von KTM zu Husqvarna fiel mir nicht schwer, da die beiden Motorräder sehr ähnlich sind.»

Cato Nickel soll bei den ADAC MX Masters antreten. Eine Teilnahme an ausgewählten WM-Läufen ist ebenfalls vorgesehen. «Ich habe keine Erwartungen an das ADAC Masters und an meine ersten MXGP-WM-Einsätze», erklärte Nickel. «Ich werde mein Bestes geben und dann sehen, wo ich stehe. Aber ich bin sehr stolz, bald mein erstes GP-Rennen bestreiten zu können», fügte Nickel hinzu.

«Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mit meinem neuen Team alles so schnell und unkompliziert geklappt hat. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Stunden auf meinem neuen Motorrad zu verbringen, um perfekt für das erste Rennen vorbereitet zu sein.» Sein erster Einsatz auf der 450er Husqvarna wird voraussichtlich der Saisonauftakt der ADAC MX Masters am 20.-21. April in Fürstlich Drehna sein.