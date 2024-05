Liamski (KTM/P1): Everts-Style in Perfektion

Mit einem eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg im Schlamm von Agueda (Portugal) gewann der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts das Auftaktrennen zum Grand-Prix of Portugal vor Simon Längenfelder (GASGAS).

Erster MX2-Lauf zum Grand-Prix of Portugal in Agueda: Die Regenschauer hielten an und so wurde auch der erste Lauf zur Schlammschlacht: Polesetter Liam Everts (Red Bull KTM) zeigte erneut seine Stärke unter diesen schwierigen Bedingungen im Schlamm. Im legendären 'Everts-Style' bewegte er sein Motorrad zentral mittig auf den Fußrasten stehend leichtfüßig und effektiv um den Kurs. Sein Fahrstil erinnerte nicht nur an den seines legendären Vaters Stefan, sondern er perfektionierte ihn auf eindrucksvolle Weise.

Der 19-jährige Belgier konzentrierte sich voll und ganz auf den Start, zog den Holeshot und kontrollierte danach das Feld von der Spitze, während seine Kontrahenten strauchelten oder stürzten. WM-Leader Kay de Wolf kam mehrmals von der Strecke ab, rettete aber am Ende den dritten Platz über die Ziellinie.

Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen stürzte mehrmals und konnte auf P16 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Mikkel Haarup (Triumph), Oriol Oliver (KTM) und Titelverteidiger Andrea Adamo stürzten und fielen zurück.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-3 und konnte in der Anfangsphase einen Fehler von Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga nutzen. Nach der Hälfte des Rennens markierte Längenfelder streckenweise die schnellste Rennrunde, doch es reichte nicht, um die Lücke zu Everts zu schließen. Liam Everts gewann mit einem Vorsprung von 5,8 Sekunden vor dem grundsolide fahrenden Simon Längenfelder.

Andrea Adamo kämpfte bis zum Schluss und ohne Schutzbrille mit Thibault Benistant um P5, doch der Sizilianer geriet erneut in Probleme und musste sich mit Rang 6 begnügen.

MX2, Lauf 1, Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Rick Elzinga (NL), Yamaha

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Andrea Adamo (I), KTM

7. Hakon Osterhagen (N), Honda

8. Sacha Coenen (B), KTM

9. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki

10. Jens Walvoort (NL), KTM

11. Jack Chambers (USA), Kawasaki

12. David Braceras (E), Fantic

13. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

14. Dave Kooiker (NL), KTM

15. Federico Tuani (I), KTM

16. Lucas Coenen (B), Husqvarna

17. William Voxen-Kleemann (DK), KTM

18. Mikkel Haarup (DK), Triumph

19. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

20. Yago Martinez (E), TM

...

DNS: Camden McLellan (ZA), Triumph

DNS: Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS