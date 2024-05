Liam Everts (KTM) gewinnt Grand-Prix of Portugal

Liam Everts gewann in Agueda den Grand-Prix of Portugal vor Rick Elzinga und Thibault Benistant

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer den Grand-Prix of Portugal in Agueda und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf Rang 3. Simon Längenfelder fiel nach Sturz mit Schulterverletzung aus.

Zweiter MX2-Lauf zum Grand-Prix of Portugal in Agueda: Der niederländische Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga zog den Holeshot knapp vor Liam Everts (Red Bull KTM), der von der Pole-Position gestartet war und den ersten Lauf souverän gewonnen hatte. Noch in der ersten Runde übernahm der Belgier die Führung und setzte sich mit seinem eleganten Fahrstil im tiefen Schlamm kontinuierlich ab. Nach der Hälfte des Rennens hatte er bereits einen so großen Vorsprung, dass er sich sogar einen Sturz leisten konnte, ohne seine Führung einzubüßen.

In der Anfangsphase des Rennens zeigte sich der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder angriffslustig und kämpfte mit Everts um die Führungsposition, doch an einer Bergab-Passage flog der Deutsche heftig über den Lenker ab und verletzte sich im Schulterbereich. Einzelheiten über die Schwere seiner Verletzung liegen noch nicht vor, aber Längenfelder konnte das Rennen nicht fortsetzen.

In den ersten 6 Runden rangierte Hakon Osterhagen (Honda) auf dem zweiten Platz, doch der Norweger geriet in dem tiefen Schlamm immer wieder in Probleme und fiel in der zweiten Rennhälfte bis auf den 19. Platz zurück. Auch WM-Leader Kay de Wolf haderte immer wieder mit dem tiefen Schlamm und wurde auf P9 sogar von Liam Everts überrundet. Bis zum Ende des zweiten Laufs überrundete Sieger Everts alle Fahrer bis P6 mindestens einmal.

Mit seinen Siegen in beiden Wertungsläufen sowie seinem Erfolg im Qualifikationsrennen holte 'Liamski' in Agueda die Maximalpunktzahl von 60 Punkten und machte damit in der WM-Tabelle einen gewaltigen Sprung nach vorne. Der Belgier verbesserte sich bei seinem zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge von Tabellenrang 7 auf P3. «Damit ist ein Traum wahr geworden», erklärte Liam Everts nach dem Rennen. «Auf dieser Strecke war schon mein Vater erfolgreich. Alle Rennen zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes.»

Rick Elzinga (Yamaha) stand mit einem 4-2-Ergebnis erstmals in seiner Karriere auf dem WM-Podium. Thibault Benistant wurde mit einem 5-4-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung.

Simon Längenfelder rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf P2 hinter Leader Kay de Wolf (Husqvarna), der den Tag in Agueda mit einem 3-9-Ergebnis auf Gesamtrang 4 beendete. Schon in einer Woche geht es im spanischen Lugo mit dem 6. Lauf der Motocross-WM weiter.

MX2, Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-1

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-4

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-7

6. Jens Walvoort (NL), KTM, 10-5

7. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 9-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 18-3

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-DNF

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 16-8

11. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna, 13-11

12. David Braceras (E), Fantic, 12-14

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 11-15

14. Hakon Osterhagen (N), Honda, 7-19

15. Dave Kooiker (NL), KTM, 14-13

16. Sacha Coenen (B), KTM, 8-20

17. Oriol Oliver (E), KTM, 22-10

...

DNS: Camden McLellan (ZA), Triumph

DNS: Marc-Antoine Rossi (F), GASGAS

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 168 (-78)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 159 (-87)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 154, (-92)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-120)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 104, (-142)