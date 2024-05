Führungswechsel in Agueda: Tim Gajser ist WM-Leader

In einem dramatischen ersten MXGP-Rennen unter widrigsten Bedingungen im Schlamm von Agueda setzte sich HRC-Werksfahrer Tim Gajser durch, während WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) stürzte und zurückfiel.

Erster Lauf der MXGP in Agueda (Portugal): Schon am Start waren die Verhältnisse nach den Regenfällen in Portugal schwierig, doch während des Rennens setzten erneut starke Regenfälle ein und verwandelten den Kurs in eine brutale Schlammwüste.

Polesetter Tim Gajser (Honda) zog den Holeshot, doch von Anfang an entbrannte ein spannender Zweikampf zwischen dem Slowenen und Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings. Der Niederländer übernahm die Führung, doch in Runde 6 setzte sich Gajser durch. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) war zu Rennbeginn im Bereich der Top-4, doch ein heftiger Abflug in Runde 4 zwang den Spanier zu einem Boxenstopp, wo er sich eine neue Brille und Handschuhe holte. Prado nahm das Rennen wieder auf und befand sich auf Rang 23 außerhalb der Punkteränge. Für den Titelverteidiger war von diesem Zeitpunkt also nur noch Schadensbegrenzung angesagt.

Herlings ließ sich von Gajser nicht abschütteln, doch in Runde 9 musste er das Rennen mit technischen Problemen aufgeben. Die genaue Ursache war von außen nicht zu erkennen, aber Wasser und Schlamm haben bei den extremen Bedingungen den entscheidenden Anteil gehabt. Frustriert stapfte 'The Bullet' zu Fuß zurück ins Fahrerlager und ging in diesem Rennen nach heroischem Kampf leer aus.

Damit wäre der Weg für Gajser frei gewesen, doch jetzt witterte Romain Febvre seine Chance und schloss die Lücke, während sich die Verhältnisse durch starken Regen weiter verschlechterten. Es bildeten sich extrem tiefe Rinnen und große Pfützen. In den letzten beiden Runden warf auch Gajser seine Schutzbrille weg, während Prado überrundet wurde und die Box erneut ansteuerte.

In der letzten Runde fiel Febvre noch auf den dritten Platz zurück. Pauls Jonass (Honda) wurde Zweiter. Am Ende ging es für die meisten Fahrer dann nur noch ums Ankommen. Wer nicht wie Herlings und Seewer ausgefallen oder wie Prado gestürzt war, rettete sich irgendwie noch über die Ziellinie. Prado rettete auf P15 noch 6 WM-Punkte, aber seine WM-Führung musste er an Tim Gajser abgeben, der vor dem zweiten Lauf nun ein Punktepolster von 12 Punkten mitbringt. Durch den Ausfall von Herlings vergrößerte sich der Rückstand des Niederländers zur WM-Spitze auf 68 Punkte. Die deutschen Fahrer, Mark Scheu (Husqvarna) und Maximilian Spies, blieben auf den Rängen 22 und 27 ohne Punkte.

MXGP Lauf 1, Agueda (Portugal):

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Pauls Jonass (LT), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Brian Bogers (NL), Fantic

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

7. Ben Watson (GB), Beta

8. Isak Gifting (S), Yamaha

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Kevin Horgmo (N), Honda

11. Alvin Östlund (S), Honda

12. Cornelius Toendel (N), KTM

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Tim Edberg (S), Honda

15. Jorge Prado (E), GASGAS

16. Benoit Paturel (F), Yamaha

17. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

18. Valentin Guillod (CH), Honda

19. Anton Nagy (S), Yamaha

20. (DNF) Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

21. (DNF) Josh Gilbert (GB), KTM

22. (DNF) Mark Scheu (D), Husqvarna

23. (DNF) Jeffrey Herlings (NL), KTM

24. (DNF) Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

25. (DNF) Ivo Monticelli (I), Beta

26. (DNF) Maximilian Spies (D), KTM

27. (DNF) Luis Outeiro (POR), Yamaha

...

DNS:Tom Koch (D), KTM

DNS: Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand nach Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 241

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 229, (-12)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 202, (-39)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 173, (-68)