Simon Längenfelder (GASGAS) fällt verletzt aus

Die Diagnose nach seinem Crash im zweiten Lauf von Agueda war ernüchternd: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer hat sich in Portugal das Schlüsselbein gebrochen. Wann er in die WM zurückkehrt, ist ungewiss.

Was am vergangenen Sonntag unmittelbar nach seinem Crash im zweiten Lauf zu befürchten war, wurde nun offiziell bestätigt: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer und Zweitplatzierte in der MX2-WM hat sich bei seinem Crash im zweiten Lauf von Agueda (Portugal) das Schlüsselbein gebrochen.

Dass Simon auch im Schlamm schnell ist, bewies er bereits am Samstag mit Platz 4 im Qualifikationsrennen. Als sich die Bedingungen am Sonntag weiter verschlechterten, kämpfte er dennoch im ersten Lauf in der Spitzengruppe und beendete das Rennen auf Rang 2, nachdem er sich gegen Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga durchgesetzt hatte.

Einen besonderen Motivationsschub dürfte dem Deutschen gegeben haben, dass WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) offensichtliche Probleme hatte. Der zweite Lauf wäre also eine gute Gelegenheit gewesen, den Rückstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Im zweiten Lauf startete er im Bereich der Top-5, ging engagiert zur Sache und erreichte noch in der ersten Runde Platz 2 hinter dem späteren Sieger Liam Everts (KTM). Am Ende einer Rechtskurve rutschte er über das Vorderrad weg und stürzte. Direkt nach dem Zwischenfall zeigte Längenfelder auf seine Schulter und verließ den Ort des Geschehens in Richtung Medical Center. Dort wurde ein Schlüsselbeinbruch diagnostiziert.

Mit Platz 2 im ersten Lauf holte er immerhin 22 Wichtige Punkte und in der Gesamtwertung landete er damit noch auf Platz 9. Problematisch ist, dass nun im Wochentakt die nächsten Grands Prix in Lugo (Spanien) und Saint-Jean-d'Angély folgen und am ersten Juni-Wochenende findet im Talkessel der Deutschland-Grand-Prix statt, wo er bei seinem Heimrennen der Lokalmatador ist.

Sein Rückstand auf Tabellenplatz 2 wuchs in Agueda von 26 auf 30 Punkte an. «Wir sehen uns so schnell wie möglich», kommentierte Simon seine Situation. In diesem Sinne wünschen wir von dieser Stelle aus im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com gute und schnellstmögliche Genesung.

MX2, Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-1

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-4

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-7

6. Jens Walvoort (NL), KTM, 10-5

7. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 9-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 18-3

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-DNF

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 16-8

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 168 (-78)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 159 (-87)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 154, (-92)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-120)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 104, (-142)