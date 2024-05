Jorge Prado (GASGAS) über den Verlust der WM-Führung

Jorge Prado verlor in Agueda die WM-Führung

Mit den Plätzen 15 und 12 verlor der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado in Agueda (Portugal) die WM-Führung. Nun hat er einen Rückstand von 14 Punkten zu WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Wie schnell sich die Verhältnisse in unserem Sport verändern können, hat das vergangene Wochenende in Portugal eindrucksvoll gezeigt. Als die Strecke am Samstagvormittag noch trocken war, legte der Spanier, der bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche Grands Prix der Saison 2024 gewonnen hatte, mit 1:48 die schnellste Rundenzeit vor. Als sich die Bedingungen dann im Qualifikationsrennen schlagartig veränderten, weil der Regen einsetzte, begannen die Probleme: «Ich hatte Mühe, das Motorrad auf die veränderten Bedingungen abzustimmen», erklärte Prado.

Doch die Crew fand eine Lösung und am Sonntagvormittag schien das geeignete Fahrwerks-Setup gefunden zu sein: «Am Sonntag war ich wieder der Schnellste. Ich hatte auf jeden Fall einen guten Speed, aber die Starts von Platz 7 waren hart: Es gab Fehler und Stürze. Die Bedingungen am Sonntag waren extrem hart.»

Nach seinem ersten Crash waren Griffe und Handschuhe so verschlammt, dass er den Lenker nicht mehr halten konnte: «Ich musste im ersten Lauf gleich zwei Boxenstopps einlegen und bin dann nach einem besseren Start im zweiten Lauf wieder gestürzt. Es war frustrierend, denn ich weiß, dass ich auf dieser Strecke schwer zu schlagen war. Aber manchmal ist es einfach so! Jetzt freuen wir uns einfach auf das nächste Rennen. Wir haben 14 Punkte Rückstand, aber hoffentlich holen wir uns das 'redplate' bald zurück.»

Insgesamt profitierte Prado am Ende noch von dem Crash seines Titelrivalen Tim Gajser im zweiten Lauf, ansonsten hätte sein Rückstand leicht doppelt so groß sein können.

MXGP Agueda (Portugal):

1. Pauls Jonass (LT), Honda, 2-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-10

4. Brian Bogers (NL), Fantic, 5-7

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-3

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 6-8

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-6

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-13

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 23-1

10. Alvin Östlund (S), Honda, 11-11

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-16

12. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 24-5

13. Jorge Prado (E), GASGAS, 15-12

WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)