Motocross-WM: Portugal braucht neuen Schauplatz

Der portugiesische Motocross-Grand Prix hat 2024 zum letzten Mal in Agueda stattgefunden. Warum die Veranstalter eine Ersatz-Location suchen müssen.

Beim portugiesischen Motocross Grand Prix 2024 wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren in die entgegengesetzte Richtung gefahren, durch den Regen war es diesmal jedoch mehr Enduro als Motocross. Aus Insiderkreisen wurde am Wochenende in Agueda bekannt, dass das spektakuläre ‹Crossodromo internacional do Agueda›, das 2017 von Greg Atkins re-designed wurde, wohl letztmals der Schauplatz für den Portugal-Grand Prix im Motocross gewesen ist.

Denn in Agueda war zu hören, dass ein chinesisches Unternehmen aus der Automobil-Branche das Areal auf halber Strecke zwischen Porto und Coimbra erworben hat. Bereits in den letzten Jahren wurde der Gewerbepark von Borralha signifikant erweitert. Es sind mehrere große und moderne Industriehallen im direkten Umfeld der Rennstrecke hochgezogen worden. Die Lage ist für Firmen attraktiv – die Industrie- und Hafenmetropole Porto liegt nur 50 Kilometer entfernt.

Fakt ist: Die Motocross-WM genießt in Portugal ein gutes Standing, was auch an der Anwesenheit des Sportministers am Wochenende deutlich wurde. Portugal hat viel Tradition im Motocross und einige starke Fahrer wie zum Beispiel Rui Goncalves hervorgebracht.

Wie geht es weiter? Der veranstaltende Agueda Action Club (ACTIB) befindet sich bereits auf der Suche nach einem neuen Gelände für den nächsten Motocross Grand Prix, denn Portugal hat einen aufrechten Vertrag mit Promoter Infront Moto Sports. Sogar auf den offiziellen Kanälen von Portugal Tourismus ‹Visit Portugal› kooperiert und wirbt man mit dem Motocross-WM-Event.

MXGP Agueda (Portugal):

1. Pauls Jonass (LT), Honda, 2-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-10

4. Brian Bogers (NL), Fantic, 5-7

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-3

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 6-8

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-6

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-13

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 23-1

10. Alvin Östlund (S), Honda, 11-11

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-16

12. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 24-5

13. Jorge Prado (E), GASGAS, 15-12

14. Ben Watson (GB), Beta, 7-24

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 20-9

16. Isak Gifting (S), Yamaha, 8-25

17. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 17-14

18. Tim Edberg (S), Honda, 14-17

19. Benoit Paturel (F), Yamaha, 16-18

20. Adam Sterry (GB), KTM, 13-23

21. Josh Gilbert (GB), KTM, 21-15

22. Anton Nagy (S), Yamaha, 19-20

23. Valentin Guillod (CH), Honda, 18-DNS

24. Ivo Monticelli (I), Beta, 25-19

25. Maximilian Spies (D), KTM, 26-21

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 22-22

27. Luis Outeiro (POR), Yamaha, 27-DNS

...

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 91 (-161)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 40, (-212)

…

22. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-225)