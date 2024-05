Agueda: Pauls Jonass (Honda) ist Grand-Prix-Sieger

Mit einem 2-2-Ergebnis war der lettische Standing Construct Honda Pilot im tiefen Schlamm der konstanteste Fahrer und gewann den GP of Portugal in Agueda. Tim Gajser (Honda) übernahm das 'redplate' des WM-Leaders.

Der Sieger des ersten MXGP-Laufs, Tim Gajser (Honda), schoss nach dem Start zum zweiten Lauf als erster aus dem Startgatter und schien die Führung zu übernehmen, doch er rutschte schon in der ersten Kurve nach dem Start mit dem Hinterrad aus und ging zu Boden. Der direkt hinter ihm fahrende Romain Febvre (Kawasaki) konnte nicht mehr ausweichen, ratterte über die am Boden liegende Honda und touchierte den Slowenen. Mit demoliertem Bike musste der Sieger des ersten Laufs dem Feld hinterherfahren. Sein vorderer Kotflügel war komplett abgebrochen, was im Schlamm besonders hinderlich war. Seine Sitzbank war ebenfalls lose, blieb aber immerhin bis zum Ende des Rennens am Motorrad.

Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot, doch noch in den ersten Kurven fiel der Spanier auf Rang 4 zurück und flog an der ersten Bergab-Passage heftig über den Lenker ab. Am Boden wurde er von seinem eigenen Bike getroffen und hatte dabei noch Glück, dass die nachfolgenden Fahrer ausweichen konnten.

Zur Erinnerung: WM-Leader Prado war im ersten Lauf gestürzt und musste zweimal die Box ansteuern. Damit übernahm Gajser nach seinem Sieg im ersten Lauf die WM-Führung. Nun mussten die beiden Titelaspiranten dem Feld hinterherfahren.

Gajser rappelte sich auf, kämpfte weiter und kam schon auf Rang 13 aus der ersten Runde, während Prado sich bedeutend schwerer tat und ausgangs der ersten Runde nur auf P20 rangierte. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings übernahm die Führung und konnte sich von dem ebenfalls gut gestarteten Pauls Jonass absetzen. Jonass fuhr konstant auf dem zweiten Rang und obwohl der Lette am Ende einen Rückstand von mehr als 23 Sekunden zu Herlings hatte, gewann Pauls Jonass mit einem 2-2-Ergebnis den Großen Preis von Portugal!

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre ging im Bereich von P3 in den zweiten Lauf, fiel aber nach einem Fehler auf P4 zurück. Der norwegische Schmicker Racing Pilot Cornelius Toendel fuhr konstant und konnte am Ende sogar nach einem Überholmanöver Febvres kontern. Toendel erzielte auf Rang 3 das beste Ergebnis seiner Karriere!

Tim Gajser fuhr nach seinem Sturzpech immerhin noch auf den 10. Platz nach vorne. Nachdem Jorge Prado auch in diesem Rennen nicht über Rang 12 hinauskam, vergrößerte sich Gajsers Vorsprung in der WM-Tabelle auf 14 Punkte. Allerdings war nach dem Rennen unklar, ob sich der slowenische WM-Leader bei seinem Crash nicht doch verletzt hatte, denn er erschien nicht zur Siegerehrung. Auch das 'redplate' des WM-Führenden musste HRC Team-Manager Giacomo Gariboldi übergeben werden, da Gajser das Medical Center aufgesucht hatte.

Am Ende eines für alle Piloten schwierigen Wochenendes gibt es mit Tim Gajser einen neuen WM-Führenden. Gajser hat besonders im zweiten Lauf enormen Kampfgeist gezeigt. Mit Standing Construct Pilot Pauls Jonass hat der konstanteste Fahrer am Ende verdient gewonnen. Die Bedingungen waren brutal, aber für alle gleich. Die Rennen waren spannend und die WM-Tabelle wurde in Portugal heftig durcheinandergewirbelt.

Die beiden deutschen Fahrer, Maximilian Spies und Mark Scheu, gingen in beiden Läufen leer aus.

MXGP Agueda (Portugal):

1. Pauls Jonass (LT), Honda, 2-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-10

4. Brian Bogers (NL), Fantic, 5-7

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-3

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 6-8

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-6

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-13

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 23-1

10. Alvin Östlund (S), Honda, 11-11

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-16

12. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 24-5

13. Jorge Prado (E), GASGAS, 15-12

14. Ben Watson (GB), Beta, 7-24

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 20-9

16. Isak Gifting (S), Yamaha, 8-25

17. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 17-14

18. Tim Edberg (S), Honda, 14-17

19. Benoit Paturel (F), Yamaha, 16-18

20. Adam Sterry (GB), KTM, 13-23

21. Josh Gilbert (GB), KTM, 21-15

22. Anton Nagy (S), Yamaha, 19-20

23. Valentin Guillod (CH), Honda, 18-DNS

24. Ivo Monticelli (I), Beta, 25-19

25. Maximilian Spies (D), KTM, 26-21

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 22-22

27. Luis Outeiro (POR), Yamaha, 27-DNS

...

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Kevin Brumann (CH), Husqvarna

WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 91 (-161)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 40, (-212)

…

22. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-225)