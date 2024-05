Simon Längenfelder: Montag OP, Samstag Rennen? 09.05.2024 - 15:07 Von Thoralf Abgarjan

© GASGAS Simon Längenfelder will schnellstmöglich in die WM zurückkehren

Am Montag nach seinem Crash wurde der deutsche GASGAS-Werksfahrer und aktuell Zweitplatzierte in der MX2 WM, Simon Längenfelder, am Schlüsselbein operiert. Offenbar plant er sein Comeback schon am Wochenende.