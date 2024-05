Tim Gajser (Honda): Riesenglück nach Startcrash

Honda-Star Tim Gajser erlebte bei der Motocross-WM MXGP in Agueda im zweiten Lauf eine Schrecksekunde und musste sogar der Siegerehrung fernbleiben.

Tim Gajser hat trotz eines schwierigen Rennsonntages in Agueda die WM-Führung in der Klasse MXGP übernommen. Der 27-jährige Slowene holte im Schlamm von Agueda den Sieg im Qualifikationsrennen am Samstag und gewann auch Lauf 1 nach einem starken Duell gegen Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM).

Im zweiten Rennen am Sonntag hatte Gajser die Nase vorn, rutschte aber in der Startkurve mit hohem Speed aus und hatte dabei noch Riesenglück. Denn Gajser wurde vom nachkommenden Romain Febvre (Kawasaki) im Bereich des linken Schlüsselbeins getroffen. Weil sich Gajser jedoch geistesgegenwärtig zur Seite drehte, konnte er etwas Wucht aus dem Zusammenprall nehmen.

Danach kämpfte sich Gajser nach zwei weiteren Ausrutschern noch auf Platz 10, hielt sich jedoch nach dem Rennen unter Schmerzen die Schulter. Wegen sofort eingeleiteter medizinischer Checks blieb der fünffache Weltmeister kurzfristig sogar der Siegerehrung fern – es gab Sorge um den Honda-Hoffnungsträger.

Gajser sagte dann aber via Team-PR: «Natürlich ist es großartig, das Red-Plate zu übernehmen nach all der harten Arbeit, die wir investiert haben. Es war eine echte Überraschung, nach dem zweiten Lauf noch in der Tageswertung auf das Podium zu fahren. Aber bei diesen Verhältnissen kann es schon mal eine Lotterie sein.»

Gajser gibt sich in der HRC-Aussendung zu Lauf 2 auch selbstkritisch: «Ich habe leider viel zu viele Fehler gemacht. Das ist frustrierend, weil ich vor dem ersten Fehler wirklich einen guten Start hatte. Danach war es nur noch ein Überlebenskampf. Es ist auch schade, weil der erste Lauf wirklich gut war. Ich hatte da bei wirklich schweren Verhältnissen einen guten Kampf um die Führung und habe das Rennen dann auch gewonnen.»

Gajser selbst fügte dann noch an: «Ich muss mich jetzt ausruhen, damit ich für das kommende Wochenende wieder bereit bin.» Auch Freundin Spela bestätigte: «Er ist okay!»

Die Motocross-WM geht am Wochenende in Lugo in Spanien – ausgerechnet in der Heimatstadt von Weltmeister Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) – weiter.

MXGP Agueda (Portugal):

1. Pauls Jonass (LT), Honda, 2-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-10

4. Brian Bogers (NL), Fantic, 5-7

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-3

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 6-8

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-6

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-13

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 23-1

10. Alvin Östlund (S), Honda, 11-11

11. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-16

12. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 24-5

13. Jorge Prado (E), GASGAS, 15-12





WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)