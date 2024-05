Paulski und Liamski in Agueda auf dem Siegerpodest

Standing Construct Honda Pilot Pauls Jonass holte in Agueda seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MXGP-Königsklasse. Sein erster Gratulant war Stefan Everts, der für das Trainingsprogramm des Letten verantwortlich ist.

Motocross-Legende Stefan Everts wird das Wochenende in Agueda sicher nie wieder vergessen: Nicht nur dass sein Sohn Liam mit Siegen in allen drei Rennen eine erstklassige Leistung ganz im Stile des Vaters abgeliefert hat – mit dem ersten MXGP-Karrieresieg des lettischen Standing Construct Honda Piloten Pauls Jonass stand ein weiterer Schützling der ikonischen Everts-Dynastie auf dem Siegertreppchen. Und so war auch Stefan Everts der erste Gratulant, als 'Paulski' im zweiten Lauf den Platz 2 nach Hause brachte und mit der Konstanz von zwei zweiten Rängen seinen ersten MXGP-Grand-Prix-Sieg holte.

«Es ist verdammt lang' her, dass ich auf dem Podium stand», erklärte der Lette nach dem Rennen . «Natürlich will man als Racer immer und bei jedem Rennen gewinnen, aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen meist weit auseinander. In den ersten Rennen dieses Jahres waren Jorge [Prado], Tim [Gajser] und Romain [Febvre] klar besser als ich, aber heute kamen mir die Bedingungen entgegen. Es war mein erster Sieg seit 2018, damals noch in der MX2. Mein letztes Podium war 2022. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, zur Podiumszeremonie zu gehen und war heute auch ziemlich aufgeregt.»

Schlammrennen sind immer auch Materialschlachten. «Das Team hat einen fantastischen Job gemacht. In der Pause zwischen den Rennen musste der Motor gewechselt werden. Das war für die Jungs schon ziemlich hektisch. Wir sind ja nur eine sehr kleine Truppe, aber deshalb freut mich dieser Erfolg besonders für das gesamte Team.»

Mit Liam Everts hat Pauls besonders im Winter viel gearbeitet und trainiert. «Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und gemeinsam trainiert, wobei er mir bei seiner heutigen Performance sicher auch mir eine Lehrstunde erteilt hätte. Stefan Everts stellt unser Trainingsprogramm zusammen. Liamski und Paulski auf dem Siegerpodest, das war für uns alle etwas ganz Besonderes.

Nach 5 von 20 absolvierten Grands Prix rangiert Pauls Jonass mit 60 Punkten Rückstand zur Spitze auf Tabellenrang 5.

MXGP Agueda (Portugal):

1. Pauls Jonass (LT), Honda, 2-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-10

4. Brian Bogers (NL), Fantic, 5-7

5. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-3

6. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 6-8

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-6

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-13

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 23-1

10. Alvin Östlund (S), Honda, 11-11

WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)