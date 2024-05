Camden Mc Lellan (Triumph): Diagnose Wadenbeinbruch

Die Diagnose nach seinem Crash im Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Portugal in Agueda war ernüchternd: Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan brach sich das Wadenbein und muss jetzt eine längere Pause einlegen.

Der Einstieg der britischen Traditionsmarke Triumph in die Motocross-WM verlief eindrucksvoll. Schon bei ihrem Debüt in Argentinien erreichte der dänische Werksfahrer Mikkel Haarup das Podium und beim dritten WM-Lauf in Riola Sardo stand sein südafrikanischer Teamkollege Camden Mc Lellan auf dem WM-Podium. Nach Rang 5 in Arco rangierte Camden Mc Lellan vor dem Schlammrennen in Agueda auf Tabellenrang 8. Haarup rangierte auf Platz 5 der Tabelle.

Rennen im Schlamm sind immer auch ein Lotteriespiel und so erwischte es beide Fahrer in Portugal. Haarup stürzte im Qualifikationsrennen und im ersten Lauf, konnte dann aber im zweiten Lauf auf Rang 3 sein Punktekonto wieder füllen. Camden Mc Lellan ging in Agueda nach Crash am Ende des Qualifikationsrennens am Samstag komplett leer aus und fiel auf Tabellenrang 9 zurück.

«Es war von Anfang bis Ende einen ziemlich verheerenden Tag», erklärte Mc Lellan. Die Diagnose nach dem Rennen war ernüchternd: Mit einem Wadenbeinbruch wird er nun wohl mehrere Wochen oder gar Monate ausfallen.

MX2, Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-1

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-4

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-7

6. Jens Walvoort (NL), KTM, 10-5

7. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 9-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 18-3

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-DNF

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 16-8

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 168 (-78)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 159 (-87)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 154, (-92)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 126, (-120)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 104, (-142)