Kay de Wolf (Husqvarna): «Der absoluter Härtetest»

Trotz mehrerer Stürzte verteidigte Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf die Führung in der MX2-WM. Nachdem sein härtester Konkurrent verletzt ausgefallen ist, befindet sich der Niederländer in einer komfortablen Position.

Trotz mehrerer Stürze konnte der niederländische WM-Leader Kay de Wolf seine Führung in der MX2-WM verteidigen. Im ersten Lauf kämpfte er sich vom P5 nach P3 nach vorne und wurde hinter Liam Everts (KTM) und Simon Längenfelder Dritter. Vor dem zweiten Lauf verschärften sich die Bedingungen. Durch den Regen bildeten sich nicht nur tiefe Spurrinnen, sondern auch gewaltige Pfützen, die das Befahren noch unberechenbarer machten. Und so stürzte de Wolf gleich zu Beginn des Rennens und später erneut. Von Liam Everts wurde er auf P9 sogar überrundet. Für den WM-Leader ging es am Ende nur noch darum, durchzukommen und möglichst viele Punkte mitzunehmen.

«Dieses Wochenende war ein echter Test für uns», stöhnte de Wolf. «Das 'redplate' des WM-Leaders zu behalten, war in jedem Falle wichtig.» Sein härtester Konkurrent in der WM, Simon Längenfelder, ist im zweiten Lauf verletzt ausgeschieden und de Wolf konnte dadurch seinen Vorsprung in der WM-Tabelle sogar noch von 26 auf 30 Punkte ausbauen. Liam Everts ist jetzt WM-Dritter, doch weil der Belgier den Saisonauftakt in Argentinien verpasste, liegt er 58 Punkte zurück.

De Wolf hat also vor dem nächsten WM-Lauf im spanischen Lugo einen komfortablen Vorsprung. «Ich freue mich auf die kommenden Runden und werde weiter pushen.»

Ergebnis MX2, Agueda:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-1

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 4-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-4

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 6-7

6. Jens Walvoort (NL), KTM, 10-5

7. Marc Quentin Prugnieres (F), Kawasaki, 9-6

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 18-3

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-DNF

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 16-8

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 168 (-78)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 159 (-87)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 154, (-92)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-120)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 104, (-142)