Unglaublich: Simon Längenfelder startet in Lugo

Simon Längenfelder in Lugo mit TV-Presenterin Lisa Leyland

Nur 6 Tage nach seinem in Agueda zugezogenen Schlüsselbeinbruch, der am vergangenem Montag mit Metallplatten operativ verschraubt wurde, will der deutsche GASGAS-Werksfahrer im spanischen Lugo antreten.

«Nachdem der Crash in Portugal passiert ist, dachte ich, dass damit die Rennen in Spanien und Frankreich für mich gelaufen sind», erklärte Längenfelder. «Wir sind dann direkt zurück nach Italien geflogen und haben das Krankenhaus aufgesucht. Die OP ist gut verlaufen und der Arzt hat mir die Freigabe erteilt. Ich bin unter solchen Umständen noch nie gefahren, aber ich werde versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen.»

An diesem Wochenende wird es für Längenfelder darum gehen, dass er sturz- und unfallfrei bleibt, denn in der jetzigen Situation wäre nichts schlimmer als ein erneuter Sturz auf die verschraubte Bruchstelle in der Schulter.

In Lugo ist die Balance zwischen kalkuliertem Risiko und Zurückhaltung gefragt. Nach eigenen Angaben halten sich seine Schmerzen in Grenzen, aber das könnte sich in der Belastungssituation im Wettkampf ändern. Seine Beweglichkeit im Schulterbereich bleibt mit Sicherheit noch sehr eingeschränkt.

Also heißt es Daumendrücken und hoffen, dass der sympathische Deutsche gut mit der Situation zurechtkommt. Die Konkurrenz in der MX2-WM bleibt hart. In der MX2-WM rangiert der Deutsche nach 5 von 20 Events mit 30 Punkten Rückstand zur Spitze auf Rang 2.

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)