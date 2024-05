Vorschau Lugo: Zu Hause in Jorge Prados Wohnzimmer

Am kommenden Wochenende findet auf dem Circuito Municipal Jorge Prado der 6. Lauf der Motocross-WM statt und der Titelverteidiger will auf seiner Heimstrecke die WM-Führung zurückholen.

Nachdem Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) seit Saisonbeginn das 'redplate' des WM-Führenden übernommen hatte, verlor er nun ausgerechnet vor seinem Heimrennen in Lugo die rote Nummerntafel. Prado stammt aus der Region Lugo und deshalb ist das Motocross-Areal, auf dem der Grand Prix of Galicia ausgetragen wird, sogar nach ihm benannt. Doch auf dem 'Circuito Municipal Jorge Prado' tritt HRC-Werksfahrer Tim Gajser erstmals in dieser Saison mit dem begehrten roten Nummernschild an, auf dem seine weiße Startnummer 243 stolz prangt.

Die Schlammschlacht von Agueda vor einer Woche hat Dynamik in die WM gebracht. In Spanien können wir davon ausgehen, dass es diesmal nicht regnen wird. Die Meteorologen sagen heiteres Wetter bei Sonnenschein und Temperaturen oberhalb von 20 Grad voraus. Glück gehabt, denn ab Montag soll es in der Region Galizien wieder mehrere Tage lang regnen.

Lokalmatador Prado kann in Lugo nicht nur auf seine Fans hoffen, sondern auch auf die Bedingungen, die bei seinem Heimrennen ganz nach seinem Geschmack sein dürften. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings kommt nun auch langsam wieder in Schwung und mit Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre ist ohnehin immer zu rechnen. Kurzum: Überraschungen wie in Agueda sind in Lugo eher unwahrscheinlich. Nach der Papierform sollten Prado, Gajser, Febvre und Herlings die Sache unter sich regeln. Aber die Zeit wäre auch reif für eine Überraschung, z.B. von Jeremy Seewer, der in diesem Jahr noch etwas unter dem Radar blieb.

WM-Stand nach 5 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 252

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 238, (-14)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 220, (-32)

4. Jeffrey Herlings (KTM), 198, (-54)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 192, (-60)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 157, (-95)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 151, (-101)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 149, (-103)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 108, (-144)

10. Ben Watson (GB), Beta, 92, (-160)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 91 (-161)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 40, (-212)

…

22. Maximilian Spies (D), KTM, 27, (-225)

In der MX2-WM hoffen und bangen nicht nur die deutschen Fans um GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder. Wird der Deutsche tatsächlich das Wagnis auf sich nehmen und die ärztliche Freigabe für einen Start erhalten? Der 20-Jährige, der sich in der Schlammschlacht von Agueda das Schlüsselbein gebrochen hat, wurde am vergangenen Montag operiert. Er ist Derjenige, der WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) in dieser Saison noch Paroli bieten könnte. Längenfelder bestach in dieser Saison durch Konstanz. Liam Everts konnte in Portugal bereits seinen zweiten Grand-Prix-Sieg der Saison einfahren, womit er sich auf Tabellenrang 3 verbesserte. Falls Längenfelder startet, wird es für ihn darum gehen, Schadensbegrenzung zu betreiben und so viele Punkte wie nur möglich mitzunehmen.

MX2 WM Stand nach 5 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 246 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-30)

3. Liam Everts (B), KTM, 188, (-58)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 185, (-61)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 171, (-75)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 168 (-78)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 159 (-87)

8. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 154, (-92)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 126, (-120)

10. Sacha Coenen (B), KTM, 104, (-142)

Im Rahmenprogramm wird in Lugo der dritte Lauf der WMX Damen-WM ausgetragen, in der das niederländische Ausnahmetalent Lotte van Drunen (Yamaha) die Führung übernommen hat – punktgleich mit der Spanierin Daniela Guillen (GASGAS), die natürlich zu Hause mit dem Support der spanischen Fans rechnen kann. Außerdem bestreiten die Piloten der EMX125 ihren vierten Meisterschaftslauf. Der ungarische Fantic-Pilot Noel Zanocz führt die EMX125 mit 124 Punkten vor dem Niederländer Gyan Doensen (KTM) an, der 116 Punkte auf seinem Konto hat.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 11. Mai 2024

13:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:50 - WMX Lauf 1

15:40 - EMX125 Lauf 1



16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 12. Mai 2024

09:35 - EMX125 Lauf 2

11:20 - WMX Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr