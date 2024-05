Lugo: Andrea Adamo (KTM) gewinnt Lauf 1

In einem dramatischen ersten Lauf setzte sich MX2-Titelverteidiger Andrea Adamo (Red Bull KTM) gegen WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) durch. Simon Längenfelder (GASGAS) erreichte trotz Handicap Platz 7.

Erster Lauf der MX2-Klasse, Grand Prix of Galicia in Lugo: Die Streckenbedingungen sind am Sonntag deutlich anders als im Qualifikationsrennen am Samstag, bei dem die Oberfläche überwiegend trocken und lose war. Am Renntag war die Strecke feuchter, weicher und griffiger.

Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) zog den Holeshot vor den beiden Red Bull KTM Werksfahrern Sacha Coenen und Andrea Adamo. Simon Längenfelder (GASGAS) startete auf Rang 4.

Noch in der ersten Runde übernahm Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) die Führung. Der Sizilianer war nach einem Crash im Qualifikationsrennen am Samstag nicht über Platz 16 hinausgekommen und zeigte sich unter den veränderten Bedingungen in glänzender Verfassung. Adamo konnte sich zunächst 6 Sekunden vom Feld absetzen, aber am Ende wurde es noch einmal richtig spannend.

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-5 und zeigte eine tolle Aufholjagd. Er konnte die Dreifachkombination in einem Satz nehmen und nahm damit immer wieder Schwung auf den Außenlinien mit. Nachdem er sich gegen Sacha Coenen durchgesetzt hatte, nahm er sich Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) vor. Nachdem er den Franzosen überholt hatte, flog Benistant an einer Bergab-Passage heftig per Highsider ab und hatte Glück, nicht von seinem Motorrad getroffen worden zu sein. Damit fiel der Franzose auf Rang 5 zurück.

Am Ende entbrannte ein Duell zwischen de Wolf und Adamo, doch der Titelverteidiger verteidigte seine Linien und gewann den ersten Lauf mit einem knappen Vorsprung von 0,7 Sekunden vor de Wolf und Liam Everts (KTM).

Simon Längenfelder (GASGAS), der mit einem gebrochenen und operativ fixierten Schlüsselbein antrat, konnte trotz seines Handicaps in der ersten Rennhälfte Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga überholen und beendete das Rennen auf einem unter diesen Bedingungen ausgezeichneten 7. Platz.

MX2, Lauf 1, Lugo:



1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Liam Everts (B), KTM

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Sacha Coenen (B), KTM

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Mikkel Haarup (DK), Triumph

10. Marc Antoine Rossi (F), GASGAS

11. Ferruccio Zanchi (I), Honda

12. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

13. Cas Valk (NL), KTM

14. Valerio Lata (I), GASGAS

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki

16. Hakon Osterhagen (N), Honda

17. Jens Walvoort (NL), KTM

18. Kay Karssemakers (NL), Fantic

19. Oriol Oliver (E), KTM

20. Samuel Nilsson (E), KTM