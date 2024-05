Jorge Prado (GASGAS) startet in Lugo von Pole

Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) setzte sich auf seiner Heimstrecke in Lugo gegen Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki) durch und gewann das Qualifikationsrennen zum GP of Galicia.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Galicia in Lugo (Spanien): Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings ging nach dem Start knapp vor HRC-Werksfahrer Tim Gajser,, Romain Febvre (Kawasaki) und Calvin Vlaanderen (Yamaha) in Führung. Jorge Prado (GASGAS) wurde am Start etwas abgedrängt und ging von Platz 5 aus ins Rennen. An der Spitze lieferten sich Herlings und Gajser von Anfang an harte Duelle mit mehreren Führungswechseln. Zunächst übernahm aber der Slowene die Spitze und führte das Rennen sechs Runden lang an.

Unter dem Jubel des heimischen Publikums setzte sich Lokalmatador Prado zuerst gegen Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen und Romain Febvre (Kawasaki) durch. Danach schloss er mit schnellsten Rundenzeiten die Lücke zu Herlings, beschleunigte aus der letzten Kurve auf der Innenlinie besser heraus und zog auf der Startgeraden am Niederländer vorbei. Herlings verlor nach dieser Aktion etwas seinen Rhythmus, so dass Febvre ebenfalls an ihm vorbeigehen konnte. Später stürzte Febvre, wodurch Herlings wieder P3 erreichte.

Tim Gajser versuchte, an der Spitze dem Feld davonzufahren, doch nach der Hälfte des Rennens hatte Prado auch ihn in Schlagdistanz. Der Spanier nutzte die Außenlinien, um mit viel Schwung und flachen Sprüngen am Slowenen vorbei in Führung zu gehen.

Auf dem 'Circuito Municipal Jorge Prado' gewann der Lokalmatador am Ende mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden vor Tim Gajser, Jeffrey Herlings und Romain Febvre.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten, Tom Koch und Maximilian Spies, stehen in Lugo nicht am Start. Mark Scheu (Husqvarna) beendete das Rennen auf Rang 24.

Qualifikationsrennen MXGP Lugo:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Cornelius Toendel (N), KTM

11. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

12. Brian Bogers (NL), Fantic

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

14. Kevin Horgmo (N), Honda

15. Ben Watson (GB), Beta

…

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM