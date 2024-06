Tim Gajser (Honda): Macht- und kraftlos auf Lombok

MXGP-Leader Tim Gajser erlebte beim ersten von zwei Stopps der Motocross-Weltmeisterschaft in Indonesien ein Debakel und büßte einiges von seinem Vorsprung ein.

Das erste von zwei indonesischen Motocross-GP-Wochenenden auf dem Mataram-Circuit auf der Insel Lombok war für Tim Gajser eine herbe Enttäuschung. Der fünffache Champion aus Slowenien kam bei hohen Temperaturen auf der flachen Piste nur auf die Plätze 3 und 5 und verlor somit inklusive des Quali-Rennens auf einen Schlag 14 WM-Punkte seines Guthabens auf seinen spanischen Verfolger Jorge Prado (Red Bull GASGAS).

Gajser konnte in keiner Phase der beiden Rennen den Speed von Prado und Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) mitgehen. Im zweiten Lauf übernahm Gajser kurz die Führung, als Herlings zu Boden ging. Dann kollidierte er jedoch mit dem heranfliegenden Prado. Gajser erkannte in dieser Situation die Finte des Spaniers nicht und prallte in dessen Hinterrad. Wenig später wurde er in einer harmlosen Rechtskurve über den Lenker seiner Honda geworfen. Somit wurde es für Gajser nur Platz 5.

Generell wirkte der Honda-Hoffnungsträger ungewohnt steif und unsicher. Gajser, der im Unterschied zu den Gegnern erstmals auf der Piste fuhr, vermied es auch, einen hohen Table-Top zu überspringen, was für Prado und Herlings kein Problem schien. Im Honda-Lager war zudem nach Lauf 1 von einer falschen Reifenwahl die Rede, Gajser setzte nämlich auf einen Sand-Reifen.

«Es ist definitiv nicht für mich gelaufen am Sonntag», stellte Gajser fest und gestand: «Es war eine ziemlich knifflige Piste. Ich konnte in Lauf 1 nicht den passenden Rhythmus finden und musste mich mit Platz 3 begnügen. Lauf 2 hat deutlich besser begonnen mit dem Holeshot. Ich bin aber recht weit nach außen gekommen und einige Jungs sind innen durchgewischt. Ich habe gekämpft und bin wieder in Führung gewesen. Aber nach einer Reihe von Fehlern war ich nur noch Fünfter. Das war nicht mein Ziel. Ich habe jetzt fünf Tage Zeit, um mich wieder zu erholen.»

MXGP Lombok 1:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Jeffrey Herlings (KTM), 1-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-5

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 6-3

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-6

7. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 10-7

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 5-12

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-11

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-9

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-8

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-10

14. Isak Gifting (S), Yamaha, 11-14

15. Yuki Okura (J), Honda, 14-15

16. Lionel Kerhoas (F), KTM, 16-16

17. Brian Bogers (NL), Fantic, DNS

18. Lewis Stewart (AUS), KTM, DNS

WM-Stand nach 11 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 555 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 533, (-22)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 497, (-58)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 381, (-174)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 374, (-181)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-228)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 327 (-228)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-281)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 238, (-317)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 224, (-331)