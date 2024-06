Jorge Prado (GASGAS) gewinnt GP West Nusa Tenggara

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer und Titelverteidiger Jorge Prado den Grand Prix of West Nusa Tenggara in Indonesien punktgleich vor Jeffrey Herlings (KTM) und Calvin Vlaanderen (Yamaha).

11. Lauf der MXGP, Grand Prix of West Nusa Tenggara (Indonesien): Nach seinem Crash im Qualifikationsrennen am Samstag musste der niederländische Fantic-Werksfahrer Brian Bogers mit einer ausgekugelten Schulter bereits vorzeitig seine Heimreise antreten. Auch der Australier Lewis Stewart stand am Sonntag nicht am Start, so dass insgesamt nur noch 16 Fahrer in die Wertungsläufe gingen.

Das erste Rennen gewann Polesetter Jeffrey Herlings (KTM) mit einem Start-Ziel-Sieg vor Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda).

Gajser gewann den Start zum zweiten Lauf, doch erneut war es Herlings, der in der ersten Runde die Führung vor Jorge Prado übernahm. Prado setzte von Anfang an auf Angriff, doch die Strecke war durch die viel zu starke Bewässerung mit Pfützen übersäht. Prado rutschte aus und kam von der Strecke ab, so dass Gajser den Weg am Spanier vorbei fand und Prado auf Rang 3 zurückfiel. Calvin Vlaanderen (Yamaha) stürzte in der Anfangsphase des Rennens und fiel aus der Spitzengruppe auf Platz 7 zurück.

In der 4. Runde ging Jeffrey Herlings in Führung liegend zu Boden, so dass Gajser und Prado am Niederländer vorbeifahren konnten. Herlings verdrehte sich dabei das Knie und verbog sich den Kupplungshebel, so dass er das Rennen mit Handicap beenden musste. Danach kam es zum Showdown zwischen Prado und Gajser. Nachdem der Spanier die Lücke geschlossen hatte, fuhr Gajser Kampflinie. Prado zog in einer Rechtskurve nach innen, Gajser versuchte ihm die Tür zuzuschlagen, touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad der GASGAS, stürzte und fiel auf Platz 3 zurück. In der folgenden Runde beging Gajser einen weiteren Fehler und stürzte erneut, wodurch der Slowene auf den 5. Platz zurückfiel und das Podium verfehlte.

Jeremy Seewer (Kawasaki) kam in diesem Rennen hinter Jeffrey Herlings auf Rang 3 ins Ziel und wurde mit einem 6-3-Ergebnis Fünfter der Grand-Prix-Wertung. Calvin Vlaanderen (Yamaha) fuhr nach seinem Sturz in der Anfangsphase noch auf den 4. Platz nach vorne und stand mit einem 4-4-Resultat erstmals in dieser Saison auf dem Podium.

Am Ende gewann Jorge Prado mit einem 2-1-Ergebnis den Grand Prix of West Nusa Tenggara und sicherte sich damit seinen 7. Grand-Prix-Sieg der Saison 2024, punktgleich mit Jeffrey Herlings, der aber einen schlechteren zweiten Lauf hatte und deshalb Zweiter wurde. Tim Gajser beendete den Tag mit einem 3-5-Ergebnis auf dem 4. Platz, bleibt aber weiterhin WM-Leader. Jorge Prado verkürzte auf Tabellenrang 2 seinen Rückstand zu WM-Leader Gajser von 34 auf 22 Punkte.

In genau einer Woche geht es an gleicher Stelle in Lombok mit dem zweiten Indonesien-Grand-Prix weiter. Dann wird der Kurs allerdings in umgekehrter Richtung befahren.

MXGP Lombok 1:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Jeffrey Herlings (KTM), 1-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-4

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 3-5

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 6-3

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-6

7. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 10-7

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 5-12

9. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-11

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-9

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-8

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-10

14. Isak Gifting (S), Yamaha, 11-14

15. Yuki Okura (J), Honda, 14-15

16. Lionel Kerhoas (F), KTM, 16-16

17. Brian Bogers (NL), Fantic, DNS

18. Lewis Stewart (AUS), KTM, DNS

WM-Stand nach 11 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 555 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 533, (-22)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 497, (-58)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 381, (-174)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 374, (-181)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-228)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 327 (-228)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-281)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 238, (-317)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 224, (-331)

…

22. Tom Koch (D), KTM, 54, (-501)

23. Maximilian Spies (D), KTM, 39, (-516)

…

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 24, (-531)

...

29. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-542)

…

41. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-550)

...

44. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-551)

45. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-552)