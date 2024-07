Video: Wer Herlings (KTM) in Lommel vom Bike holte

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings kollidierte im ersten Lauf mit einem Überrundeten, der unvermittelt die Spur von der Außen- zu Innenlinie wechselte. Herlings kollidierte und stürzte

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings zündete in der zweiten Hälfte des ersten Laufs von Lommel ein wahres Feuerwerk, um die Lücke zum führenden Prado zu schließen. Mit Rundenzeiten, die streckenweise drei bis vier Sekunden schneller als die des Führenden waren, konnte 'The Bullet' in wenigen Runden so viel Zeit gutmachen, dass sich der Zehn-Sekunden-Vorsprung, den sich Prado in der ersten Rennhälfte herausgefahren hatte, binnen weniger Minuten pulverisierte.

In dieser Phase kamen die Überrundeten ins Spiel und auf der schwierigen und technisch anspruchsvollen Strecke von Lommel wurden die Leistungsunterschiede zwischen den Spitzenfahrern und den Nachzüglern noch deutlicher als sonst.

Herlings lief auf den deutschen SixtySeven Husqvarna-Piloten Mark Scheu (Startnummer 991) auf, dessen Rundenzeiten im Durchschnitt über die Renndistanz fast 24 Sekunden pro Runde langsamer waren als die Rundenzeiten von Herlings. Scheu wurde im ersten Lauf übrigens von Herlings gleich zweimal überrundet.

Herlings stürzte, weil Scheu die Linie von Herlings kreuzte. Er befand sich auf der Außenlinie einer Rechtskurve, Herlings wollte innen vorbeiziehen, Scheu zog aber von Außen nach Innen, wo Herlings mit viel Geschwindigkeitsüberschuss angeflogen kam. Herlings hatte keine Chance, krachte Scheu in die Seite und flog ab. Bei diesem Crash lädierte sich Herlings das Knie.

Natürlich war dieser Zwischenfall kein Vorsatz, doch Scheu war auch im Qualifikationsrennen unter den überrundeten Nachzüglern, die Herlings aufhielten. Im Sieger-Interview beklagte sich Herlings über den Zwischenfall: «Es ist immer das Gleiche, die Überrundeten nehmen einfach keine Rücksicht. Sie räumen einen Fahrer auf Platz 2 ab und sollten dafür Punktabzug bekommen.»

Der aus den USA angereiste TV-Co-Kommentator Jason Thomas fragte: «Kann man Fahrern Punkte abnehmen, die gar keine Punkte haben?» Das ist des Pudels Kern: Mark Scheu war in Lommel auf den Rängen 26 (Quali-Race), 29 und 26 in allen Rennen weit von den Punkterängen entfernt. In Summe hat er in dieser Saison 5 WM-Punkte geholt und rangiert damit im Moment auf WM-Rang 45. In der Tabelle der ADAC MX Masters, an der er ebenfalls teilnimmt, hat er in dieser Saison insgesamt 20 Punkte eingefahren und rangiert dort auf Tabellenplatz 30. Auch wenn hinter jedem einzelnen WM-Punkt und hinter jedem Masters-Punkt zweifellos eine respektable Leistung steckt, wirft es doch mehr Fragen als Antworten auf.