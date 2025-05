Vor dem Deutschland-GP: Wie fit ist Kay de Wolf?

MX2-Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) konnte nach seinem Sturz im Zeittraining von Ernée und einem angeschlagenen Knöchel nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Im Talkessel will er sich zurückkämpfen.

Nach seinem Crash im Zeittraining in Ernée hieß es zunächst inoffiziell, Kay de Wolf habe sich an der Schulter verletzt. Aber im Haifischbecken der Motocross-WM wird auch mit Informationen taktiert. Sobald die Konkurrenz etwas von eventuellen Schwächen des Gegners erfährt, hat sie einen Vorteil und deshalb werden Verletzungen oft nicht oder nur unvollständig kommuniziert oder manchmal sogar ganz verschwiegen. Die Verletzung, mit der Kay de Wolf haderte, betraf seinen Knöchel. Damit haderte er sowohl am Samstag im Qualifikationsrennen als auch am Sonntag zu den Wertungsläufen.

Das Quali-Race von Ernée am Samstag beendete der Titelverteidiger mit Mühe auf Platz 8 und vor dem Rennen am Sonntag wusste niemand, wie fit Kay de Wolf tatsächlich war. Aber die Antwort kam sehr schnell im Rennen: Kay de Wolf stürzte im ersten Lauf zweimal und im zweiten Lauf erneut. Der erste Sturz ging auf seine eigene Kappe. Bei den beiden anderen Stürzen war auch viel Pech im Spiel, als er jeweils einem vor ihm strauchelnden Fahrer ins Heck krachte.

«Dieses Wochenende war hart», grübelt der Niederländer. «Ich habe mir im Zeittraining eine Knöchelverletzung zugezogen, und von da an fühlte es sich an, als ob es einfach nicht so lief, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die Bedingungen am Sonntag waren mit dem Regen über Nacht wirklich schwierig. Im ersten Lauf hatte ich zwei Stürze, die mich zurückwarfen. Im zweiten Lauf wurde ich in der ersten Runde in einen Unfall verwickelt, was einen weiteren harten Kampf von hinten bedeutete. Ich habe mein Bestes gegeben und weiter gepusht, aber natürlich ist es frustrierend, das Red Plate zu verlieren. Trotzdem geben wir nicht auf. Ich werde mich diese Woche ausruhen, neu starten und dann zurückkommen, um in Deutschland um das Podium zu kämpfen.»

In der WM-Tabelle fiel der Titelverteidiger nach 9 von 20 absolvierten Events von Platz 1 auf Rang 3 zurück. Sein Rückstand gegenüber WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) beträgt 25 Punkte.

MX2 WM-Stand nach Runde 9 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 424 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 413, (-11)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 399, (-25)

4. Liam Everts (B), KTM, 343, (-81)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 308, (-116)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 305, (-119)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 265, (-159)

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-204)

9. Valerio Lata (I), Honda, 219, (-205)

10. Cas Valk (NL), KTM, 217, (-207)