Simon Längenfelder: Es kann sich alles schnell ändern

MX2-WM-Leader Simon Längenfelder (Red Bull KTM) sprach im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler über Reife, Druck, Umzug und seine Zukunft in der Motocross-WM.

Simon Längenfelder lächelt während unseres gesamten Interviews beim Grand Prix von Belgien. Schließlich hat er allen Grund, zufrieden zu sein. Vier Siege, acht Podestplätze und der bislang erfolgreichste Fahrer der MX2-Saison 2025 – er könnte der erste deutsche FIM-Motocross-Titelträger seit 2011 werden.

Längenfelder hat bereits vier komplette Saisons in der MX2 hinter sich und konnte trotz Verletzungen, Krankheiten und einem anspruchsvollen Lernprozess auf höchstem Niveau Siege in den Jahren 2022, 2023 und 2025 einfahren. In den letzten drei Jahren belegte er jeweils den 3. Platz in der Weltmeisterschaft. In der Saison 2025 scheint er den bisherigen Höhepunkt seiner Grand-Prix-Karriere erreicht zu haben. Er hat sich in der De Carli-Sektion von Red Bull KTM Factory Racing neu eingerichtet, wo er sich mit der Coenen-Familie, die für ihre Ergebnisse, hohen Ansprüche und ihr Potenzial bekannt ist, ein Zelt teilt, und sich durch den Weggang aus seiner italienischen Heimat, wo er die letzten drei Jahre verbracht hatte, wieder etwas absetzen konnte. Vertrautes Terrain und eine neue Umgebung scheinen sich positiv auf sein Fahrverhalten und seine Mentalität ausgewirkt zu haben, auch wenn dies für das in Rom ansässige Team mehr Kilometer bedeutet. Teammanager Davide De Carli reiste kürzlich sogar nach Mitteleuropa, um Simons beeindruckende Leistung in der ADAC German Master Series zu verfolgen.

Längenfelder verbindet schnelle Starts, einen cleveren Fahrstil und Entschlossenheit zu konstanten Leistungen. Während seine Konkurrenten und ehemalige Meisterschaftssieger wie Andrea Adamo und Kay De Wolf Fehler und Zwischenfälle hinnehmen mussten, fuhr Längenfelder in 30 Rennen bisher 18 Mal unter die ersten Drei. Die Gesamtzahl ist zwar geringer als die von Adamo, aber er hat an seinen schlechten Tagen mehr Punkte geholt und ist in diesem Jahr noch nie schlechter als auf Platz 9 gelandet. Zusammen mit seinen makellosen 1-1-Ergebnissen in der Schweiz, Frankreich und Großbritannien – die beweisen, dass er alle anderen übertrumpfen kann – ist Längenfelder näher denn je dran, das Etikett «P3» loszuwerden.

Simon, hast du dieses Jahr das Gefühl, dass der Titel überfällig ist? Glaubst du, dass du vielleicht schon in der letzten Saison oder in der davor in dieser Position hättest sein können?

Ich wurde Dritter mit nur wenigen Podiumsplätzen, nicht wirklich mit den besten Fahrleistungen und einigen wirklich schlechten Rennen. Letztes Jahr habe ich wirklich hart gekämpft, um den dritten Platz in der Gesamtwertung zu erreichen, und im Jahr davor musste ich mich noch viel mehr anstrengen. Ich musste immer dabei sein und immer punkten, weil ich auch alle Verletzungen hatte. Das hat mich ein wenig zurückgeworfen, aber ich glaube, es hat mich auch mental stärker gemacht und mir geholfen, mich besser zu konzentrieren und das Racing ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt bin ich in einer wirklich guten Position, was mich glücklich macht, aber es ist eine Position, in der ich noch nie war. Aber ich bin gerne hier!

Du bist erst 21, also hast du diese drei lehrreichen Saisons als junger Sportler hinter dir.

Hmmm, die körperliche Seite spürt man. Aber die mentale Seite ist vielleicht etwas schwieriger zu erkennen. Ja, man lernt so viel. Es ist unglaublich. Nach jeder Saison sage ich mir: «Mann, warst du im letzten Jahr dumm. Warum hast du das gemacht oder warum hast du das gemacht?!» Man wird schlauer, man versteht alles besser. Das Motorrad versteht man viel besser. Das Training, die Flüssigkeitszufuhr, die Ernährung, einfach alles – es gibt so viele Aspekte. Man versteht einfach besser, mit welchen Leuten man arbeiten möchte, wer wirklich gut für einen ist oder was für den eigenen Körper gut funktioniert. Und ich glaube, in den letzten drei Jahren habe ich diese Dinge wirklich verstanden.

Kannst du mir ein Beispiel nennen, was schiefgelaufen ist? Und vielleicht eine Vorbereitungsmethode, die funktioniert hat?

Ja, eines der wichtigsten Dinge ist die Ernährung. Manchmal habe ich einfach drauflos gekocht. Ich war überzeugt, dass ich leichter sein musste, um besser starten zu können. Also habe ich eine Diät gemacht und sieben Kilo abgenommen. Ich hatte zwar gute Starts, aber dann habe ich das Rennen nicht durchhalten können. Von außen denkt man manchmal: «Oh, der ist nicht trainiert oder nicht fit», aber es gibt so viele weitere Aspekte, die zur Fitness gehören, wie zum Beispiel die gesamte Energie und alle Kohlenhydrate im Körper, die man auch nutzen kann. Diese Energie kann man einfach verbrennen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre alles ganz anders gelaufen. Aber ich glaube, jeder hat solche Abenteuer zu bestehen. Das macht Motocross zu Motocross und zu einem so harten und körperlichen Sport.

Glaubst du, dass die Leute dich manchmal sehen und denken, du seist ein zu netter Kerl?

Ich glaube nicht. Ich denke, man kann sich ein paar Videos ansehen und sich dann eine Meinung bilden!

Nun, es gibt das auf dem Motorrad und das abseits des Motorrads…

Ja, ich würde sagen, ich bin ein ziemlich guter Kerl. Und was auf der Rennstrecke passiert, passiert, weil ich gewinnen will. Nicht, weil ich Zweiter oder Dritter werden will. Ich gebe immer mein Bestes. Manchmal läuft es besser, manchmal nicht. Ich glaube, ich kenne meine Grenzen. Normalerweise muss das Motorrad gut laufen, ich muss in Form sein, dann kann ich richtig schnell fahren. Und ich glaube, ich bin in all den Jahren viel klüger geworden, denn früher habe ich in jedem Training und jedem Rennen meine Grenzen überschritten. Ja, einfach dumm. Es gab schwere Stürze. Ich hoffe nur, dass ich mich in allen Bereichen weiter verbessern kann.

Inwiefern hat dir die De Carli-Fraktion von Red Bull KTM geholfen?

Sie haben mir sehr geholfen, um ehrlich zu sein. Ich bin vor drei Jahren nach Italien gezogen. Jetzt bin ich seit vier Jahren bei ihnen. Ich kam aus einem normalen deutschen Team und konnte spüren, dass De Carli als Gruppe viel Erfahrung hat. Sie wissen, wie man mit den Motorrädern umgeht. Sie wissen, wie man ein Motorrad einstellt. Sie wussten viel mehr als ich. Um ehrlich zu sein, war das ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere.

Wie hast du die Aufmerksamkeit und das Profil als Führender in der Meisterschaft empfunden?

Ja, das ist eine völlig neue Situation für mich. Ich war noch nie in einer solchen Lage, wie ich dir schon gesagt habe. Als ich mit der roten Startnummer zum Grand Prix nach Deutschland kam, habe ich sie sofort verloren, weißt du, also ... manchmal läuft es einfach nicht so, wie man will. Man muss lernen, mit der roten Startnummer umzugehen, und [in Teutschenthal] hat man so viele Fans um sich herum und so viel Aufmerksamkeit. Man muss lernen, das zu seinem Vorteil zu nutzen und nicht zu seinem Nachteil. Aber ich denke, das gehört zum Spiel dazu, denn ich habe die rote Startnummer zurückerobert und einen schönen Punktevorsprung herausgefahren. In diesem Sport kann sich alles ganz schnell ändern. Man weiß nie, was im nächsten Rennen wirklich passieren wird – das kann man nie wissen. Wir sind so viele schnelle Fahrer und man fährt einfach von Rennen zu Rennen und hofft, dass alles gut läuft. Ich bin mir sicher, dass ich mit meinem Training und meinem Fahrstil in einer wirklich guten Position bin. Aber man darf nichts als selbstverständlich ansehen. Man muss einfach weitermachen, sein Bestes geben, 100 Prozent geben. Ich denke, dann sollte es gut gehen, denn mehr als mein Maximum kann ich nicht geben.

Gibt es einen Aspekt deiner Fahrweise im letzten Jahr, mit dem du wirklich zufrieden bist? Gibt es eine Schwäche, die du deiner Meinung nach überwunden hast?

Ja, ich denke, mein Stil ist jetzt sauberer. Auf einer 250er habe ich, besonders auf harten Strecken, das Bike gut unter Kontrolle. Ich kann die Traktion gut nutzen, ich spüre das Bike sehr gut. Außerdem denke ich, dass ich mich in den letzten Jahren beim Bike-Setup verbessert habe, was mir auch bei meinem Fahrstil hilft.

Wie ist es bei der Familie Coenen? De Carli war viele Jahre lang die Domäne von Tony Cairoli, und andere Fahrer mussten sich einfügen ...

Im Winter bin ich ein bisschen mit ihnen gefahren. Aber im Moment lebe ich in Deutschland, also sehe ich sie nur an den Rennwochenenden. Ich sehe das Team nur bei den Rennen. In den vergangenen Saisons haben wir immer zusammen in Italien trainiert. Alle Fahrer waren dort, und jetzt hat sich alles komplett verändert. Niemand ist mehr in Italien, alle sind auf der ganzen Welt verstreut – jeder macht sein eigenes Ding. Ich habe meinen Mechaniker in Deutschland, für mich funktioniert das gut. Ich genieße es, zu Hause zu sein. Ich habe einige großartige Leute in Deutschland, die mir meiner Meinung nach sehr helfen. Auch was die Strecken angeht, bin ich dort sehr gut aufgestellt.

Wie sieht die Zukunft aus? Hast du es eilig mit der MXGP?

Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht bald aufzusteigen, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf diese Meisterschaft und darauf, ganz vorne mitzufahren. Aber ja, ich würde sagen, ich könnte noch ein Jahr in der 250er-Klasse bleiben ... und dann sehen wir weiter, was danach passiert.