Motocross-WM MXGP

Guryev: Der 3. MXGP-Starter von Jacky Martens

Das neu gegründete MXGP-Team 'JM Honda Racing' von Exweltmeister Jacky Martens hat mit dem Russen Artem Guryev einen dritten Fahrer neben Julien Lieber und Benoit Paturel ins Team geholt.

Der 23-jährige Russe hat dieses Jahr seine erste MXGP-Saison mit seinem eigenen Team 'AG Racing' absolviert, nachdem er zuvor in der MX2 und EMX250 unterwegs war.

Vorerst soll Guryev an den europäischen WM-Runden teilnehmen.

«Das ist ein großer Schritt für mich», kommentierte Guryev die Situation. Das Level ist mit 20 Fahrern, die schon einmal auf einem GP-Podium standen, extrem hoch. Ich sehe das als ausgezeichnete Möglichkeit, mich in diesem Team fahrerisch zu verbessern.»

«Natürlich haben wir für Artem nicht die gleichen Erwartungen wie für Julien [Lieber] und Benoit [Paturel]», erklärt Team-Manager Jacky Martens, «aber die Motivation des Teams ist für jeden Fahrer die gleiche. Wir wollen ihm dabei helfen, sein Potenzial voll auszuschöpfen und ich denke, dass Artem mit unserer Hilfe einen großen Schritt nach vorne machen kann.»