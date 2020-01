Motocross-WM MXGP

Henry Jacobi: Fotoshooting im neuen Design

Der deutsche MXGP-Neuling Henry Jacobi absolvierte am Mittwoch mit seinem Yamaha-Team M.C. Migliori das offizielle Fotoshooting.

Henry Jacobi bereitet sich seit der zweiten Januar-Woche auf Sardinien intensiv auf seine neue Herausforderung in der MXGP-Kategorie vor. Der 23-jährige Thüringer trainierte viel auf Strecken wie Maracalagonis und auf der Sandpiste von Riola Sardo, wo am kommenden Wochenende der Startschuss zur offenen italienischen Meisterschaft «Assoluti d’Italia» fällt.

Am Mittwoch gab es dort bei prächtiger Kulisse auch das offizielle Fotoshooting mit seinem neuen Team SM Action M.C. Migliori. Mit dabei bei diesem Termin waren auch sein französischer MX2-Teamkollege Maxime Renaux (19) sowie der italienischen EMX-Nachwuchsmann Andrea Adamo und die Crews. Jacobi konnte trotz der noch nicht allzu langen Pause nach seinem Kreuzbandriss bei den Fotoaufnahmen in der Luft bereits spektakulär stylen.

Die Fans des WM-Fünften der MX2-Klasse des Jahres 2019 dürfen sich in der neuen Saison bei Jacobi auf ein attraktives Design freuen. «Das ist sicher das schönste Bike, das ich bisher gefahren bin», lobt Jacobi. Wie alle Yamaha-Teams mit Werksanbindung in der MXGP ist auch bei der Migliori-Truppe der Energy-Drink-Produzent Monster an Bord.

An Jacobis 450-ccm-Yamaha sind hochwertige Teile aus dem Hause von Yamaha Europa und den Tuning-Experten der einstigen Werksmannschaft von Michele Rinaldi verbaut.

Jetzt gibt es für Jacobi noch zwei Tage Erholung, bevor es für ihn ab Samstag dann mit den Trainings in Riola ernst wird. Jacobi wird in Italien von seinem Coach Christoph Selent begleitet.