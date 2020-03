Motocross-WM MXGP

Julien Lieber (JM Honda) an der Hand operiert

Der belgische JM Honda-Pilot ist weiterhin vom Pech verfolgt. Nach massiven Beschwerden im linken Handgelenk musste er operiert werden und fällt für mindestens drei Wochen aus.

Der 25-jährige Belgier galt als Speerspitze des neu gegründeten Teams 'JM Honda Racing' von Jacky Martens, doch das WM-Debüt im neuen Team ging für den früheren Kawasaki-Werksfahrer gründlich schief. Der Belgier klagte über Probleme in seinem linken Handgelenk und verzichtete deshalb auf einen Start in Matterley Basin. Heute wurde er vom renommierten Chirurgen Dr. Toon Claes operiert.

«Wir mussten die Operation vornehmen, um der Sache auf den Grund zu gehen», erklärte Claes. «Eine Entzündung hat massive Probleme verursacht. Wir haben jetzt die Ursache gefunden und behoben. Die OP verlief gut.»

Schon im letzten Jahr hatte Lieber einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Deutschland-Grand Prix im Talkessel stürzte er im ersten Lauf an zweiter Position liegend am 'Todesberg' und brach sich den linken Ellenbogen.

Lieber hat jetzt eine dreiwöchige Rehabilitation vor sich und wird deshalb auch die Rennen in Valkenswaard (Niederlande) und Neuquen (Argentinien) verpassen. Wenn der Heilungsprozess planmäßig verläuft, könnte er am 5. April in Trentino wieder am Startgatter stehen.