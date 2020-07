Adam Sterry von 'JD Gunnex KTM' entlassen

Noch vor der Fortsetzung der WM im lettischen Kegums in weniger als 3 Wochen wurde der britische MXGP-Starter Adam Sterry vom tschechischen Team 'JD Gunnex KTM' entlassen.

Der letztjährige Teamkollege von Henry Jacobi musste in diesem Jahr wegen Erreichen des Alterslimits von 23 Jahren aus der MX2-Klasse in die MXGP-Klasse aufsteigen und kam im tschechischen Team 'JD Gunnex KTM' unter. Beim Saisonauftakt in Matterley Basin am 29. Februar holte er seine ersten WM Punkte in der Premiumklasse des Motocross. Nach dem schwierigen Rennen in Valkenswaard kam der Corona-Lockdown.

Das Team gab nun die Trennung vom talentierten Briten bekannt: «Die Zeit der Planung für das nächste Jahr hat begonnen. Wir haben den Vertrag mit Adam Sterry aufgelöst», heißt es in der Erklärung des Teams. «Es kamen einige Faktoren zusammen: Der Ausfall der ADAC MX Masters und die Komplikationen in der WM. So hat Adam bessere Chancen, sich für nächstes Jahr ein Team zu suchen», heißt es in der Erklärung.

Das Team 'JD Gunnex KTM' will sich mit dem Slowaken Richard Sikyna künftig auf die MX2-WM konzentrieren. Der Spanier José Butron soll aber weiterhin in der MXGP-WM starten.