Romain Febvre (Kawasaki): Selbstvertrauen getankt

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre konnte beim letzten Auftritt vor dem WM-Neustart in Lettland auch im niederländischen Sand überzeugen und zeigt sich durchaus zufrieden.

Romain Febvre hat sich bei der offenen niederländischen Meisterschaft auf der Sandpiste von Axel einiges an Selbstvertrauen geholt. Der 28-jährige Franzose holte im ersten Durchgang Rang 2 hinter Laufsieger Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und konnte im zweiten Durchgang sogar gewinnen. Allerdings lag Herlings in Lauf 2 nach einer Startkarambolage aussichtslos zurück.

«Es war wieder ein gutes Wochenende für uns», erklärte Febvre, der zuletzt vor acht Tagen in Arnhem seinen ersten Sieg mit der Kawasaki feiern konnte. «Das Ziel war es, uns hier weiter auf die Grand Prix vorzubereiten und vor allem weitere Starts zu absolvieren. Zwei Renntage, vier Starts, davon zwei Holeshots und zwei zweite Plätze, das ist wirklich positiv.»

Der MXGP-Weltmeister aus dem Jahr 2015, damals noch auf Yamaha, räumte aber ein: «Im ersten Rennen habe ich mich in Axel nicht so gut gefühlt. Im zweiten Rennen war es dann besser.» Febvre gibt sich auch kritisch: «Ein Sieg ist immer ein gutes Ergebnis, aber ich spüre, dass ich mich noch steigern kann. Wir werden diese Woche vor dem ersten Grand Prix in Kegums noch arbeiten.»

Febvre kam im ersten Rennen mit Respektabstand auf Herlings ins Ziel. Im zweiten Durchgang konnte er die Sandspezialisten Brian Bogers (KTM) und Arminas Jasikonis (Husqvarna) hinter sich halten. Febvres belgischer Kawasaki-Teamkollege Clement Desalle (30) steigt erst direkt in Kegums wieder ins Renngeschehen ein.