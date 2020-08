Kegums-3: Jeffrey Herlings (KTM) setzt sich ab

Mit dem Sieg im zweiten Lauf von Kegums-3 und durch einen weiteren Ausfall von Tim Gajser konnte sich Jeffrey Herlings in der MXGP-Weltmeisterschaft deutlich absetzen. Arminas Jasikonis und Jorge Prado auf dem Podium.

Zweiter Lauf zum 'Großen Preis von Kegums' in Lettland: Ein technischer Ausfall von HRC-Werksfahrer Tim Gajser könnte dem Slowenen den WM-Titel kosten. Sein Ausfall in Valkenswaard, als er im Qualifikationsrennen mit Elektronikproblemen liegenblieb, hatte für Gajser noch keine direkten Auswirkungen, denn er legte trotz seiner schlechten Ausgangsposition perfekte Starts hin und gewann sogar den ersten Lauf.

Gajser: Erneut technischer Defekt

Heute blieb Gajser im zweiten Lauf von Kegums-3 erneut stehen. Und diesmal kostete es ihn richtig Punkte, denn der HRC-Werksfahrer rangierte zum Zeitpunkt seines Ausfalls auf Rang 4. WM-Leader Jeffrey Herlings fuhr derzeit zum Lauf- und Tagessieg. Besonders bitter: Die Nullrunde von heute war bereits die zweite innerhalb einer Woche. Letzten Mittwoch musste Gajser das Rennen nach seinem heftigen Crash beenden. Diese beiden Nullrunden vergrößerten seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf Jeffrey Herlings auf 46 Punkte. Heute früh waren es noch 28.

Jeffrey Herlings entschlossen

Jeffrey Herlings demonstrierte bereits in der Anfangsphase, dass er heute auf Sieg fahren will. Im ersten Lauf klappte sein Start nicht perfekt. Er fuhr nach vorne, stürzte und kam nur auf Rang 4 ins Ziel. Das sollte sich im zweiten Lauf nicht wiederholen. 'The Bullet' kontrollierte Moto-2 von Anfang an von der Spitze und beging keine Fehler. Laufsieg in Moto-2 war zugleich sein 3. Grand-Prix-Sieg der Saison.

Gajser nach Ausfall frustriert

Während Herlings zu Lauf- und Grand-Prix-Sieg fuhr, stapfte Gajser frustriert zurück ins Fahrerlager. Er war nach dem Ausfall so am Boden zerstört, dass er nicht einmal die Trophäe für den 'holeshot' im zweiten Lauf entgegennehmen wollte. Er schickte seinen Pressesprecher. Gajser ahnt, dass der WM-Zug für ihn abgefahren ist, denn bei 46 Punkten Rückstand muss er inzwischen schon auf einen Ausfall von Herlings hoffen.

Lokalmatador Jasikonis begeistert Fans

Dass sich der Lokalmatador der baltischen Staaten, Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis, im losen Sand von Kegums ausgesprochen wohlfühlt, hatte er bereits in den letzten Rennen gezeigt. Zur Erinnerung: 'AJ' holte am letzten Mittwoch seinen ersten MXGP-Laufsieg. Heute erreichte er mit den Plätzen 2 und 3 Gesamtrang 2 in der Tageswertung, was das beste Ergebnis seiner gesamten Karriere markiert. Die einheimischen Fans waren aus dem Häuschen und feierten seinen Erfolg ausgelassen mit Sprechchören.

Jorge Prado überwältigt

Das beste Karriereresultat erreichte auch Red Bull KTM Werksfahrer Jorge Prado, der zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Grand-Prix-Podium in der MXGP-Klasse stand. «Es ist überwältigend», meinte der Spanier. «Nach meinen vielen und teilweise schweren Verletzungen jetzt wieder auf dem Podium zu stehen, ist für mich etwas ganz Besonderes. ich hatte kaum Zeit auf der 450er. Deshalb freut mich dieser Erfolg von heute ganz besonders.»

Cairoli: Das Beste aus der Situation gemacht

Antonio Cairoli (KTM) verpasste zwar heute das Podium, doch der Sizilianer, der gleich zu Beginn des ersten Laufs gestürzt war, konnte am Ende mit Gesamtrang 4 zufrieden sein. In der WM-Tabelle rangiert Cairoli nach 5 absolvierten Rennen punktgleich mit Arminas Jasikonis auf Rang 4.

Punkte für Jacobi

Henry Jacobi (Yamaha) nahm vom heutigen Rennen mit den Rängen 14 und 15 insgesamt 13 WM-Zähler mit und verbesserte sich damit auf Platz 20 der Tabelle. Tom Koch (Sarholz KTM) erreichte die Punkteränge nicht.

Alle Einzelheiten vom zweiten MXGP-Lauf von Kegums-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Tim Gajser gewinnt den Start vor Antonio Cairoli, Jorge Prado und Jeffrey Herlings.



Noch 29 Min:

Führungswechsel! Gajser geht an Cairoli vorbei in Führung! Auch Herlings und Prado quetschen sich an Cairoli vorbei. Neue Reihenfolge: Gajser, Herlings, Prado, Cairoli und Febvre.



Noch 27 Min:

Führungswechsel! Herlings geht an Gajser vorbei in Führung. Henry Jacobi rangiert auf P20.



Noch 25 Min:

Herlings führt vor Gajser, Prado, Cairoli, Febvre, Jasikonis, Desalle, Coldenhoff und Monticelli.



Noch 18 Min:

Cairoli geht innen an Prado vorbei auf P3. Jacobi rangiert auf P18.



Noch 16 Min:

Gajser kann jetzt die Lücke zu Leader Herlings schließen.



Noch 15 Min:

Coldenhoff geht an Desalle vorbei auf P7.



Noch 14 Min:

Jeremy Seewer springt auf P8 zu weit und kommt von der Strecke ab!



Noch 13 Min:

Gajser stürzt Cairoli kann die Situation zu seinen Gunsten nutzen und erkämpft Rang 2.



Noch 11 Min:

Herlings führt vor Cairoli, Gajser, Jasikonis, Prado, Febvre, Coldenhoff, Seewer und Paulin.



Noch 10 Min:

Jasikonis geht an Gajser vorbei auf Rang 3!



Noch 7 Min:

Henry Jacobi hat P16 erreicht.



Noch 3 Min:

Gajser schließt die Lücke zu Jasikonis auf P3.



Noch 1 Min:

Drama für Gajser! Er bleibt mit technischem Defekt liegen! Der Slowene stapft zu Fuß zurück ins Fahrerlager.



Noch 2 Runden:

Herlings führt vor Cairoli, Jasikonis, Prado und Febvre.



Letzte Runde:

Jeffrey Herlings gewinnt den zweiten Lauf und damit den Großen Preis von Kegums.

Ergebnis MXGP Kegums-3, Lauf 2:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM

3. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

4. Jorge Prado (ESP), KTM

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

6. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

7. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

8. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

9. Mitch Evans (AUS), Honda

10. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

11. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

12. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

13. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Henry Jacobi (GER), Yamaha

16. Adam Sterry (GBR), KTM

17. Jordi Tixier (FRA), KTM

18. Thomas Covington (USA), Yamaha

19. Tanel Leok (EST), Husqvarna

20. Valentin Guillod (SUI), Honda

21. Mattis Karro (LAT), Husqvarna

22. Tom Koch (GER), KTM

...

26./DNF: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Brian Paturel (FRA), Honda

Grand-Prix-Wertung:

1. Jeffrey Herlings (4-1)

2. Arminas Jasikonis (2-3)

3. Jorge Prado (3-4)

WM-Stand nach WM-Lauf 5:

1. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 213

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 167, (-46)

3. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 163, (-50)

4. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 163, (-50)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 146, (-67)

6. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 134, (-79)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 131, (-82)

8. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 129, (-84)

9. Jorge Prado (ESP), KTM, 120, (-93)

10. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 104, (-109)

11. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 95, (-118)

12. Mitch Evans (AUS), Honda, 66, (-147)

13. Arnaud Tonus (FRA), Yamaha, 64, (-149)

...

20. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 41, (-172)

...

30. Valentin Guillod (SUI), Honda, 9, (-204)

...

36. Tom Koch (GER), KTM, 1 (-212)