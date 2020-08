Kegums-3: Tom Vialle (KTM) liegt vorn

WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) gewann den ersten Lauf beim Großen Preis von Kegums in Lettland. Am Ende kam sein Verfolger Jago Geerts (Yamaha) in Schlagdistanz, doch der Belgier stürzte beim Überrunden.

5. Lauf zur MX2-Motocross-WM von Kegums-3: Mathys Boisramé (Kawasaki) startete von der Pole-Position in den ersten Lauf, doch gleich mehrere Stürze warfen den Husqvarna-Werksfahrer zurück. Thomas Kjer Olsen konnte wegen seiner Schulterverletzung nicht antreten. Er war im Rennen Kegums-2 gestürzt und hatte sich die angeschlagene Schulter erneut verletzt. KTM-Werksfahrer René Hofer hatte sich ebenfalls im letzten Rennen an der Schulter verletzt und musste sich in Österreich bereits operieren lassen.

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle setzte sich bereits in der ersten Runde an die Spitze. In den letzten Runden kam Jago Geerts (Yamaha) in Schlagdistanz, doch der Belgier kollidierte im Sprung mit einem Überrundeten und stürzte. Ben Watson (Yamaha) kam auf P8 ins Ziel.

GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf P5 gut, fiel aber am Ende auf P13 zurück.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Kegums-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Ben Watson gewinnt den Start vor Tom Vialle und Maxime Renaux. Simon Längenfelder rangiert auf P5.



Noch 29 Min:

Jed Beaton stürzt in der ersten Runde. Auch Renaux geht auf P3 zu Boden.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Watson, Boisramé, van de Moosdijk, Geerts, Haarup und Längenfelder.



Noch 26 Min:

Boisramé würgt sein Bike ab und fällt weit zurück.



Noch 23 Min:

Haarup stürzt am Walljump. Gelbe Flaggen werden geschwenkt.



Noch 22 Min:

Vialle führt vor Watson, Geerts, van de Moosdijk, Mewse und Längenfelder.



Noch 19 Min:

Längenfelder behauptet sich weiterhin auf P6.



Noch 15 Min:

Ruben Fernandez (P10) stürzt in einer Rechtskurve.



Noch 12 Min:

Renaux setzt sich gegen Längenfelder durch. Der Deutsche rangiert damit auf P7.



Noch 11 Min:

Geerts hat P2 erreicht. Sein Rückstand zu Leader Vialle beträgt 7 Sekunden.



Noch 7 Min:

Forato geht an Längenfelder vorbei auf P7.



Noch 6 Min:

Haarup beendet das Rennen an der Box. Boisramé stürzt erneut auf P18.



Noch 2 Min:

Längenfelder fällt auf P8 zurück.



Letzte Runde:

Geerts greift Vialle noch einmal an, doch er stürzt beim Überrunden am Walljump. Der Belgier fällt weit zurück, kann sich aber aufrappeln und kommt auf P2 ins Ziel.

Tom Vialle gewinnt den ersten MX2-Lauf von Kegums-3 vor Jago Geerts und Ben Watson.

Ergebnis Kegums-3, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Ben Watson (GBR), Yamaha

4. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

5. Conrad Mewse (GBR), KTM

6. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

7. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

8. Alvin Östlund (SWE), Honda

9. Nathan Crawford (AUS), Honda

10. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

11. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

12. Stephen Rubini (FRA), Honda

13. Simon Längenfelder (GER), GasGas

14. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

15. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

16. Balley Malkiewicz (AUS), Honda

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Hardi Roosiorg (EST), KTM

19. Jere Haavisto (FIN), Yamaha

20. Jacub Teresak (CZE), KTM

...

27./DNF: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

...

29./DNF: Richard Sikyna (SVK), KTM

DNS: René Hofer (AUT), KTM

DNS: Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna