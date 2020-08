Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Kegums-3

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Jago Geerts (Yamaha) den 'Großen Preis von Kegums' vor Tom Vialle (KTM) und Roan van de Moosdijk (Kawasaki). Simon Längenfelder (GasGas) startete gut, fiel aber im Rennen weit zurück.

Zweiter Lauf zum 'Großen Preis von Kegums': Jago Geerts startete mit dem 'holeshot' in Moto 2 und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Tom Vialle (KTM), der den ersten Lauf gewonnen hatte, erreichte den Belgier nicht.

Dritter auf dem Podium wurde der niederländische F&H-Kawasaki-Fahrer Roan van de Moosdijk mit einem 4-3-Ergebnis.

GasGas-Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf Rang 3 hervorragend, fiel aber im Verlaufe des Rennens zurück und blieb im zweiten Lauf punktelos.

An der Tabellenspitze hat sich nichts geändert. Vialle führt mit 8 Punkten Vorsprung vor Geerts.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Laufvon Kegums-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Jago Geerts gewinnt den Start vor Conrad Mewse und Simon Längenfelder. Es folgen Vialle, Boisramé, Beaton, Watson, Crawford und Rubini.



Noch 29 Min:

Mikkel Haarup stützt erneut.



Noch 27 Min:

Vialle ist auf P2 vorgefahren. Er hat Leader Geerts in Schlagdistanz. Längenfelder ist auf P6 zurückgefallen.



Noch 23 Min:

Längenfelder fällt auf P10 zurück.



Noch 22 Min:

Geerts führt vor Vialle, Mewse, Beaton, Renaux, van de Moosdijk, Watson, Fernandez und Längenfelder.



Noch 19 Min:

Längenfelder ist auf P13 zurückgefallen.



Noch 17 Min:

Beaton geht an Mewse vorbei auf Rang 3.



Noch 15 Min:

Längenfelder wird weiter auf P14 durchgereicht.



Noch 11 Min:

Crawford fällt auf P9 aus.



Noch 8 Min:

Roan van de Moosdijk geht mit viel Schwung an Maxime Renaux vorbei auf P3.



Noch 5 Min:

Längenfelder ist auf P20 zurückgefallen.



Noch 2 Min:

Längenfelder fällt weiter zurück aus den Punkterängen.



Noch 2 Runden:

Geerts kann sich an der Spitze absetzen. Er führt mit 10 Sekunden Vorsprung. Forato stürzt bei der Landung und wird von seinem Bike getroffen. Er muss das Rennen beenden.



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt seinen dritten Grand-Prix in dieser Saison.

Ergebnis Kegums-3, MX2, Lauf 2:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

5. Ben Watson (GBR), Yamaha

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

7. Conrad Mewse (GBR), KTM

8. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

9. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

10. Alvin Östlund (SWE), Honda

11. Josh Gilbert (GBR), Husqvarna

12. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

13. Petr Polak (CZE), Yamaha

14. Stephen Rubini (FRA), Honda

15. Hardi Roosiorg (EST), KTM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Jacub Teresak (CZE), KTM

18. Johannes Nermann (EST), Husqvarna

19. Enzo Toriani (FRA), Husqvarna

20. Balley Malkiewicz (AUS), Honda

21. Matias Vesterinen (FIN), KTM

22. Simon Längenfelder (GER), GasGas

...

DNF: Nathan Crawford (AUS), Honda

DNF: Richard Sikyna (SVK), KTM

DNS: René Hofer (AUT), KTM

DNS: Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

Grand-Prix-Ergebnis:

1. Jago Geerts (2-1)

2. Tom Vialle (1-2)

3. Roan van de Moosdijk (4-3)

WM Stand nach WM-Runde 5:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 217

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 209, (-8)

3. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 153 (-64)

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 149, (-68)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 148, (-69)

6. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 128 (-89)

7. Ben Watson (GBR), Yamaha, 127 (-90)

8. Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki, 101, (-116)

9. Conrad Mewse (GBR), KTM, 95 (-122)

10. Ruben Fernandes (ESP), Yamaha, 92 (-125)

11. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 89, (-128)

12. Alvin Östlund (SWE), Honda, 77, (-140)

13. René Hofer (AUT), KTM, 73, (-144)

...

16. Simon Längenfelder (GER), GasGas, 45, (-172)

..

21. Jeremy Sydow (GER), GasGas, 35, (-182)