WM-Kalenderupdate ohne Argentinien

Das Ende November geplante WM-Finale in Argentinien wurde gestrichen. Die WM 2020 wird in 18 Läufen ausgefahren. 10 Rennen sind in diesem Jahr noch in Italien, Spanien und Belgien vorgesehen.

Das in Argentinien geplante WM-Finale wurde aus dem Kalender gestrichen. Völlig überraschend kam das heutige Update nicht, denn in der WM konnte sich niemand vorstellen, dass der WM-Tross Ende November noch ein Überseerennen in Argentinien macht. Zur Begründung wurden nicht geklärte Hygieneumstände wegen der Covid 19 Pandemie angegeben.

Das Saisonfinale findet somit planmäßig am 8. November in Pietramurata (Italien) statt.

Damit ergibt sich folgender Kalender für die WM 2020:

Kalenderupdate, Stand 27. September 2020



27.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

30.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

04.10.2020 - Italien, Mantova, EMX125, EMX250

11.10.2020 - Spanien, Xanadu, EMX125, EMX250

18.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

21.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, bLUCRU

01.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, WMX

04.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t

08.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t