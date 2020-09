Nach Sturz bewusstlos – Sorgen um Arminas Jasikonis

Im zweiten Rennen der MXGP in Mantova stürzte Arminas Jasikonis schwer. Der Husqvarna-Pilot wurde ohne Bewusstsein ins Krankenhaus geflogen.

Der Sturz von Arminas Jasikonis überschattet den ersten von drei Events der Motocross-WM MXGP in Mantova. Der Littauer stürzte im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag und blieb regungslos auf der Strecke liegen. Nach Bergung per Trage wurde der Husqvarna-Pilot ins Krankenhaus nach Ceremona geflogen – und seitdem wartet die Motocross-Gemeinde auf eine erlösende Nachricht.

Dass von keiner offiziellen Seite Neuigkeiten vermeldet werden, beunruhigt sehr, auch seine Kollegen. «Im Moment kreisen sich meine Gedanken nur um meinen Freund AJ – Arminas Jasikonis», sagte Tagessieger Jeremy Seewer (Yamaha).

Über den Unfallhergang wurde bisher ebenso wenig bekannt. Ein Zusammenhang mit dem Zwischenfall von Tony Cairoli (Red Bull KTM), der mit einem blutverschmierten Jersey ins Ziel kam, kann aber wohl ausgeschlossen werden.