Mantova 3: Tom Vialle (KTM) geht in Führung

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten Lauf des Großen Preises von Europa in Mantova (Italien) vor Jago Geerts (Yamaha) und Conrad Mewse (KTM).

11. Lauf der MX2 Motocross WM, 'Großer Preis of Europe' in Mantova (Mantova 3): Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten Lauf von Mantova 3. Pole-Setter Jago Geerts (Yamaha) mühte sich vergebens, den Franzosen abzufangen und geriet erneut in Sturzgefahr. Am Ende kam der Belgier ohne Bodenkontakt durch und beendete den ersten Lauf auf Rang 2.

Alle Einzelheiten vom ersten MX2-Lauf von Mantova 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tom Vialle gewinnt den Start vor Michael Sandner, Jago Geerts und Maxime Renaux.



Noch 28 Min:

Renaux hat ein Problem mit dem Schalthebel und fällt auf P28 zurück.



Noch 24 Min:

Vialle führt vor Geerts, Mewse, Beaton und Gifting.



Noch 22 Min:

Roan van de Moosdijk fällt nach einem Crash mit technischem Defekt aus.



Noch 19 Min:

Vialle hat seinen Vorsprung auf 6 Sekunden ausgebaut.



Noch 18 Min:

Olsen (P6) hat Isak Gifting (P5) in Schlagdistanz.



Noch 14 Min:

Watson geht an Gifting vorbei auf P6.



Noch 13 Min:

Olsen hat P5 erreicht. Vialle führt vor Geerts, Mewse, Beaton und Olsen.



Noch 11 Min:

Geerts (P2) kann seinen Rückstand zu Leader Vialle auf 2 Sekunden verkürzen. Sandner stürzt.



Noch 7 Min:

Geerts hat Leader Vialle in Schlagdistanz.



Noch 2 Min:

Geerts landet in einer Rhythmussektion quer zur Fahrtrichtung und kann einen Crash gerade noch verhindern. Vialle kann sich wieder etwas absetzen.



Noch 2 Runden:

Vialle kann sich weiter absetzen.

Ergebnis Mantova 3, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (FRA), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Conrad Mewse (GBR), KTM

4. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

6. Ben Watson (GBR), Yamaha

7. Isak Gifting (SWE), GasGas

8. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

9. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

10. Bas Vaessen (NED), KTM

11. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

12. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

13. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

14. Kevin Horgmo (NOR), KTM

15. Michael Sandner (AUT), GasGas

16. Glen Meier (DEN), Yamaha

17. Richard Sikyna (SVK), KTM

18. Enzo Toriani (FRA), Husqvarna

19. Alvin Östlund (SWE), Honda

20. Ashton Dickinson (GBR), KTM

...

24. (DNF) Maxime Renaux (FRA), Yamaha

...

28. (DNF) Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

...

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM