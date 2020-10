Jorge Prado (KTM) nach Heimsieg: «Unglaublicher Tag»

Während Pol Espargaró die MotoGP-KTM in Le Mans auf das Podium chauffierte, errang MXGP-Rookie Jorge Prado für die Orangen beim Motocross-WM-Event in Xanadu einen Heimsieg.

Red Bull-KTM-Star Jorge Prado war beim Motocross-Grand Prix auf der neuen Anlage von Xanadu außerhalb von Madrid für die Gegner unantastbar. Der Spanier gewann beide Rennen auf souveräne Art und Weise und kommt langsam immer näher an den dritten WM-Rang von Jeremy Seewer (Yamaha) heran.

Für den erst 19-jährigen Prado war der Heimsieg eine zusätzliche Bestätigung seiner stark steigenden Form. «Das war genau das, was ich heute machen wollte», strahlte Prado, der eigentlich in Belgien wohnhaft ist. «Das war mein Ziel hier in Spanien. Es war mein erstes Wochenende mit zwei Laufsiegen in der MXGP-Kategorie.»

«Ich habe gespürt, dass ich diesmal der beste Fahrer war und ich war wirklich überwältigt, als ich dann über die Ziellinie gekommen bin. Der zweite Lauf war von mir wirklich gut. Die ersten Runden waren mit Tim (Gajser; Anm.) intensiv und umkämpft, die Piste hatte wirklich tiefe Spurrillen. Man musste sehr genau und sanft fahren und durfte sich keine Fehler leisten. Es war wirklich ein unglaublicher Tag für mich!»

Der zweifache MX2-Weltmeister Prado hat somit acht Punkte auf Gajser gut gemacht, auf den drittplatzierten Seewer fehlen Prado nur noch fünf Zähler. In der WM stehen nun die drei Grand Prix auf der höchst anspruchsvollen Piste von Lommel auf dem Programm. Danach folgt ein finales Triple auf der Strecke von Arco in Italien.

Ergebnis MXGP Xanadu, Lauf 2:



1. Jorge Prado (ESP), KTM

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

4. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Antonio Cairoli (ITA), KTM

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

8. Brian Bogers (NED), KTM

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

11. Henry Jacobi (GER), Yamaha

12. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

13. Jordi Tixier (FRA), KTM

14. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

15. Adam Sterry (GBR), KTM

16. Valentin Guillod (SUI), Honda

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. José Butron (ESP), KTM

19. Ander Valentin (ESP), Husqvarna

20. Artem Guryev (RUS), Honda

Grand-Prix-Wertung:



1. Jorge Prado, 1-1

2. Tim Gajser, 3-2

3. Romain Febvre, 2-3

WM-Stand nach WM-Lauf 12 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 441

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 417, (-24)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 396, (-45)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 391, (-50)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-66)

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 346, (-95)

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 311, (-130)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 294 (-147)

9. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 263, (-178)

10. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 248, (-193)

ferner:

16. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-307)