Jorge Prado (KTM) gewinnt Moto 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Lokalmatador Jorge Prado (KTM) den ersten MXGP-Lauf in Arroyomolinos (Spanien) vor Romain Febvre (Kawasaki) und WM-Leader Tim Gajser (Honda). Cairoli betrieb auf P7 Schadensbegrenzung.

12. Lauf zur MXGP Motocross-WM in Arroyomolinos, Großer Preis von Spanien: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische Lokalmatador Jorge Prado (Red Bull KTM) den ersten Lauf vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Antonio Cairoli (KTM) haderte weiterhin mit Knieproblemen. Im Zeittraining fehlten ihm 3,6 Sekunden zu Polesetter Tim Gajser (Honda). Im Rennen konnte der Sizilianer auf Rang 7 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Gajser setzte sich damit an der Spitze der WM-Tabelle weiter ab. Er baute seine Führung in der WM von 11 auf 17 Punkte aus.

HRC-Pilot Mitchell Evans fuhr zu Beginn ein starkes Rennen, fiel aber nach Sturz aus. Jeremy Seewer überschlug sich beim Anbremsen an eine Rechtskehre, blieb aber zum Glück unverletzt.

Henry Jacobi (Yamaha) kam im Feld der 22 Fahrer auf Rang 15 ins Ziel.

Alle Einzelheiten vom ersten MXGP-Lauf in Arroyomolinos erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jorge Prado gewinnt den Start vor Romain Febvre und Mitchell Evans. Es folgen Walsh, Gajser, Paulin, Desalle und van Horebeek. Antonio Cairoli rangiert auf P11, Henry Jacobi auf P19.



Noch 28 Min:

Evans geht innen an Febvre vorbei auf P2.



Noch 25 Min:

Cairoli hat P9 erreicht. Jacobi rangiert auf P17.



Noch 23 Min:

Febvre setzt sich gegen Evans durch und erreicht P2. Auch Gajser überholt Evans. Prado führt vor Febvre und Gajser.



Noch 21 Min:

Gajser nutzt die Außenlinien, um an Febvre (P2) vorbeizukommen.



Noch 20 Min:

Evans stürzt und muss das Rennen aufgeben. Prado führt vor Febvre, Gajser, Desalle, Paulin, Coldenhoff und Cairoli.



Noch 17 Min:

Coldenhoff setzt sich gegen Paulin durch und erreicht P5.



Noch 7 Min:

Seewer überschlägt sich vor einer Rechtskurve. Er rollt ab und kann weiterfahren. Der Schweizer fällt von P8 auf P10 zurück.



Noch 6 Min:

Prado kann sich an der Spitze absetzen. Er führt mit 4,4 Sekunden Vorsprung vor Febvre und Gajser.



Noch 4 Min:

Dylan Walsh fällt mit gerissener Kette aus.



Letzte Runde:

Jorge Prado gewinnt den ersten Lauf souverän vor Romain Febvre und Tim Gajser.

Ergebnis MXGP Xanadu, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), KTM

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

7. Antonio Cairoli (ITA), KTM

8. Brian Bogers (NED), KTM

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

11. Jordi Tixier (FRA), KTM

12. Valentin Guillod (SUI), Honda

13. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

14. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

15. Henry Jacobi (GER), Yamaha

16. José Butron (ESP), KTM

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. Adam Sterry (GBR), KTM

19. Ander Valentin (ESP), Husqvarna

20. Artem Guryev (RUS), Honda

...

21. (DNF): Dylan Walsh (NZL), Honda

22. (DNF): Mitch Evans (AUS), Honda

...

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

DNS: Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

DNS: Tom Koch (GER), KTM