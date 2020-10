Tom Vialle (KTM) gewinnt trotz Fehler

In der letzten Runde des zweiten Laufs würgte WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) in Führung liegend seine KTM ab und machte den Weg für Jago Geerts (Yamaha) frei. Am Ende des Tages baute Vialle seine WM-Führung aus.

Zweiter MX2-Lauf vor leeren Zuschauerrängen in Arroyomolinos (Spanien): In der Pause zwischen den Läufen änderte das Yamaha-Werksteam die Übersetzung an der Maschine von Jago Geerts. Diese Modifikation zahlte sich aus. Geerts kam gut vom Start weg. An der Spitze zog aber WM-Leader Tom Vialle (KTM) davon und schien auch der sichere Sieger des zweiten Laufs zu werden. Doch in der letzten Runde würgte der Franzose direkt vor den Augen seiner Boxen-Crew seine KTM ab und schenkte so den Laufsieg Jago Geerts.

Trotzdem gewann Vialle den Grand-Prix hochverdient und baute seinen Vorsprung in der Tabelle auf 52 Punkte aus.

Dritter auf dem Grand-Prix-Podium wurde Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), der im zweiten Lauf keinen guten Start hatte und nur auf Platz 7 ins Ziel kam.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf in Xanadu erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jago Geerts gewinnt den Start vor Ben Watson und Tom Vialle. Vialle verliert keine Zeit und übernimmt die Führung.



Noch 28 Min:

Vialle führt vor Geerts, Watson, van de Moosdijk, Fernandez, Renaux, Rubini, Olsen und Gifting.



Noch 22 Min:

Vialle hat an der Spitze einen Vorsprung von 1,5 Sekunden herausgefahren.



Noch 17 Min:

Geerts kann den Anschluss halten, aber er gelangt weiterhin nicht in Schlagdistanz zu Leader Vialle.



Noch 7 Min:

Vialle führt mit 1,5 Sekunden Vorsprung vor Geerts, van de Moosdijk, Fernandez, Renaux, Watson und Olsen.



Noch 3 Min:

Vialle kann sich nach einem Fehler von Geerts wieder etwas absetzen.



Letzte Runde:

Leader Vialle würgt seine KTM vor der Boxengasse ab! Geerts erbt die Führung und gewinnt überraschend den zweiten Lauf !

Ergebnis Arroyomolinos, MX2, Lauf 2:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Tom Vialle (FRA), KTM

3. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

4. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

5. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

6. Ben Watson (GBR), Yamaha

7. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

8. Isak Gifting (SWE), GasGas

9. Stephen Rubini (FRA), Honda

10. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

11. Kevin Horgmo (NOR), KTM

12. Conrad Mewse (GBR), KTM

13. Bas Vaessen (NED), KTM

14. Alberto Forato (ITA), Husqvarna

15. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

16. Alvin Östlund (SWE), Honda

17. Morgan Lesiardo (ITA), KTM

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Michael Sandner (AUT), GasGas

20. Ashton Dickinson (GBR), KTM

...

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tom Vialle, 1-2

2. Jago Geerts, 5-1

3. Thomas Kjer Olsen, 2-7

WM Stand nach WM-Runde 12:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 525

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 473, (-52)

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 379, (-146)

4. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 372, (-153)

5. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 347, (-178)

6. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 326 (-199)

7. Ben Watson (GBR), Yamaha, 314 (-211)

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 279 (-246)

9. Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki, 234 (-291)

10. Ruben Fernandez (ESP), 226, (-299)