Kawasaki-Ass Romain Febvre: Sturz verhinderte GP-Sieg

Gegen Ende der MXGP 2020 kommt Romain Febvre immer besser in Schwung. In Lommel/3 sicherte sich der Kawasaki-Pilot den zweiten Platz auf dem Podium und wird in der Gesamtwertung nun zur Bedrohung von Jorge Prado (KTM).

Fünfter im Qualifying, dann zwei zweite Plätze in den beiden Rennen – Romain Febvre bendete den Triple-Event im belgischen Lommel mit einem Hoch. Als Gesamtzweiter holte der Kawasaki-Star 44 Punkte – nur in Mantova/2 war der Franzose mit 45 Punkten erfolgreicher.

In der turbulenten Startphase kam Febvre im zweiten Lauf als Führender aus der ersten Runde. Erst in Runde 11 musste der Franzose die Führung an den späteren Sieger Tim Gajser (Honda) abtreten.

«Im zweiten Lauf habe ich mich in der Führung sehr wohl gefühlt und gutes Racing gezeigt», zeigte sich Febrvre zufrieden. «Ich habe versucht, meinen Rhythmus zu halten. Ich wusste, dass ich in zwei Streckenteilen besser sein müsste und sah Tim näher kommen. Er fuhr in diesen Bereichen eine bessere Linie und ich wollte mir was bei ihm abschauen. Aber zwei Kurven nachdem er mich überholte, stürzte ich und konnte ihm nicht mehr folgen.»

Am Ende hatte Febrve einen Rückstand von 18 sec auf den Honda-Piloten. Der Weltmeister von 2015 hoffte zeitweise selbst auf den GP-Sieg.

«Es war nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber zumindest stehe ich wieder auf dem Podium, nachdem ich das bei den ersten beiden Lommel-Events trotz identischer Punkte verpasste hatte», meinte Febvre. «Jetzt freue ich mich auf Arco. Vielleicht wird es kalt, vielleicht auch nicht. Aber wir fühlen uns gut und werden dort wieder Podestplätzen anpeilen.»

In der Gesamtwertung festigte Febvre seinen fünften WM-Rang und liegt nur noch neun Punkte hinter Jorge Prado (Red Bull KTM), der nach einem positiven Corona-Test beim Lommel-GP fehlte.

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Jordi Tixier (FRA), KTM

8. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

11. Nathan Watson (GBR), Honda

12. Petar Petrov (BUL), KTM

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

15. Miko Potisek (FRA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Dylan Walsh (NZL), Honda

18. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

19. Kay Ebben (NED), KTM

20. René Rannikko (FIN), Husqvarna

...

26. (DNF): Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Brian Bogers (NED), KTM

8. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Antonio Cairoli (ITA), KTM

11. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

12. Dylan Walsh (NZL), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Freek van der Vilst (NED), KTM

15. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

18. Valentin Guillod (SUI), Honda

19. Adam Sterry (GBR), KTM

20. Petar Petrov (BUL), KTM

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Wertung:

1. Tim Gajser (1-1)

2. Romain Febvre (2-2)

3. Jeremy Seewer (4-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 15 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 583

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 509, (-74)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 499, (-84)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-107)

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 465, (-118)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 403, (-180)

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-208)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 362, (-221)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 289, (-294)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-320)

...

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-449)

...

41. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-574)