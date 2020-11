Verletzungsupdate von Jeremy van Horebeek (Honda)

Sein letztes Rennen für das Team SR Honda verlief tragisch, denn van Horebeek geriet bei einem schweren Startcrash zwischen Hinterrad und Schwinge von Tim Gajsers Honda, weshalb das Rennen abgebrochen werden musste.

Nach dem Rennabbruch im zweiten Lauf von Trentino 2 herrschte Totenstille auf der Rennstrecke in Pietramurata. Tim Gajser saß schockiert am Streckenrand. Van Horebeek war in der zweiten Kurve nach dem Start zwischen Hinterrad und Schwinge von Gajsers Honda geraten und einige Meter eingeklemmt mitgeschleift worden.

Wild gestikulierend rief Gajser Hilfe herbei. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Van Horebeek wurde auf der Strecke medizinisch versorgt und abtransportiert. Das HRC-Team überließ Gajser nach dem Zwischenfall selbst die Entscheidung, am Neustart teilzunehmen oder nicht.

Gajser entschied sich für einen Start und gewann den zweiten Lauf und damit den Großen Preis von Pietramurata.

Kurz vor Ende des zweiten Laufs kam glücklicherweise Entwarnung aus dem Medical Center: Van Horebeek hatte sich keine schweren Verletzungen zugezogen und konnte sich sogar auf eigenen Beinen in sein Motorhome begeben.

Der Belgier entschied sich zur Heimreise, denn zu Hause wird jeden Tag Nachwuchs erwartet. Van Horebeek wird demnächst Vater von Zwillingen.

Schon vor dem Zwischenfall war klar, dass Trentino 2 sein letzter Grand-Prix für das französische Team SR Honda sein würde. Möglicherweise war Trentino 2 van Horebeeks letztes WM-Rennen. «Es ist derzeit völlig offen, ob und wie es weitergeht», erklärte der Belgier.

Nach dieser Saison beenden einige prominente Grand-Prix-Piloten ihre Karrieren: Gautier Paulin und Clement Desalle werden am kommenden Wochenende ihren letzten Grand-Prix bestreiten. Julien Lieber und Thomas Covington haben ihre Karrieren bereits während der Saison beendet.