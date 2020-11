Trentino 2: Jago Geerts (Yamaha) ist Tagessieger

Mit einem 5-1-Ergebnis gewann der Belgier Jago Geerts den Grand Prix von Trentino 2. Tom Vialle (KTM), der schon nach dem ersten Lauf vorzeitig Weltmeister wurde, musste mit gebrochenem Schalthebel die Box ansteuern.

Der nach dem ersten MX2-Lauf frisch gebackene Weltmeister Tom Vialle (KTM) ging in Pietramurata (Italien) mit einer goldenen Startnummer 1 in den zweiten Wertungslauf der MX2-Klasse. Doch bereits auf der Startgeraden verhakte sich Vialle mit dem Motorrad eines Gegners. Dabei brach der Schalthebel. Der Franzose musste die Box ansteuern, setzte das Rennen mit Rundenrückstand fort, erreichte die Punkteränge aber nicht.

Jago Geerts (Yamaha), der im ersten Lauf zweimal stürzte, gewann den 'holeshot' und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Am Ende des Tages reichte ein 5-1-Ergebnis zum Grand-Prix-Sieg.

Jed Beaton (Husqvarna) verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Rang 4 und verdrängte Olsen auf Platz 6.

Alle Einzelheiten vom zweiten MX2-Lauf von Trentino 2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jago Geerts gewinnt den Start vor Ben Watson. Vialle rangiert auf P8.



Noch 29 Min:

Olsen geht zu Boden, Vialle umrundet den Kurs in langsamer Fahrt.



Noch 27 Min:

Vialle steuert die Box an. Offenbar hat er ein Problem mit dem Schalthebel.



Noch 25 Min:

Geerts führt vor Watson, Benistant, Beaton, Renaux und van de Moosdijk. Vialle setzt das Rennen mit Rundenrückstand fort.



Noch 18 Min:

Geerts führt mit 2 Sekunden Vorsprung vor Watson.



Noch 13 Min:

Die Rotkreuzflagge wird geschwenkt. Wer gestürzt ist, ist nicht erkennbar.



Noch 8 Min:

Watson hat Leader Geerts in Schlagdistanz.



Noch 7 Min:

Van de Moosdijk (P6) liegt nach einem Crash am Boden.



Noch 3 Min:

Watson (P2) kommt nicht in Schlagdistanz zu Leader Geerts,



Letzte Runde:

Jago Geerts gewinnt den zweiten MX2-Lauf und damit den Grand-Prix von Trentino 2.

Ergebnis Trentino 2, MX2, Lauf 2:

1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Ben Watson (GBR), Yamaha

3. Thibault Benistant (FRA), Yamaha

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

5. Maxime Renaux (FRA), Yamaha

6. Ruben Fernandez (ESP), Yamaha

7. Stephen Rubini (FRA), Honda

8. Thomas Kjer Olsen (DEN), Husqvarna

9. Alvin Östlund (SWE), Honda

10. Conrad Mewse (GBR), KTM

11. Bas Vaessen (NED), KTM

12. Bailey Malkiewicz (AUS), Honda

13. Michael Sandner (AUT), GasGas

14. Morgan Lesiardo ((ITA), Honda

15. Richard Sikyna (SVK), KTM

16. Petr Polak (CZE), Yamaha

17. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

18. Isak Gifting (SWE), GasGas

19. Kevin Horgmo (NOR), KTM

20. Glen Meier (DEN), Yamaha

...

23. Tom Vialle (FRA), KTM

...

26. (DNF) Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki

DNS: Mathys Boisramé (FRA), Kawasaki

DNS: Mikkel Haarup (DEN), Kawasaki

DNS: Simon Längenfelder (GER), GasGas

DNS: Jeremy Sydow (GER), GasGas

DNS: René Hofer (AUT), KTM

Grand-Prix-Wertung



1. Jago Geerts (5-1)

2. Ben Watson (4-2)

3. Jed Beaton (2-4)

WM Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Tom Vialle (FRA), KTM, 718, vorzeitig Weltmeister

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 661, (-57)

3. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 541, (-177)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 528, (-190)

5. Thomas Kjer-Olsen (DEN), Husqvarna, 517, (-201)

6. Ben Watson (GBR), Yamaha, 506 (-212)

7. Roan van de Moosdijk (NED), Kawasaki, 454 (-264)

8. Conrad Mewse (GBR), KTM, 338 (-380)

9. Ruben Fernandez (ESP), 332, (-386)

10. Stephen Rubini (FRA), Honda, 259, (-459)