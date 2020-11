Weltmeister Tim Gajser (Honda) gewinnt Grand-Prix

Mit seiner überzeugenden Leistung gewann der frisch gebackene MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) den zweiten Lauf von Trentino 2, der nach einem schweren Startcrash abgebrochen und neu gestartet werden musste.

Überschattet von einem schweren Startcrash gewann der frisch gebackene MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) den Großen Preis von Pietramurata. Der Slowene, der bereits nach dem ersten Lauf den Sack zugemacht hatte, war in Moto-2 in einen Startcrash verwickelt. Jeremy van Horebeek kam mit dem Knie zwischen Hinterrad und Schwinge und wurde von Gajser mitgeschleift. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Gajser saß zunächst geschockt am Streckenrand. Das Team stellte ihm frei, nicht erneut zu starten.

Nachdem van Horebeek von der Strecke in Sicherheit gebracht wurde, erfolgte der Neustart. Diesmal setzte sich Gajser durch, gewann den 'holeshot' und den zweiten Lauf. Der Laufsieger von Moto-1, Jeremy Seewer (Yamaha), stand mit einem 1-3-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang. Romain Febvre (Kawasaki) wurde Dritter der Tageswertung.

Die Podiumsplätze der WM 2020 sind noch nicht entschieden. Cairoli und Seewer trennen nur 4 noch Punkte. Diese Entscheidung wird am kommenden Wochenende fallen.

Alle Einzelheiten vom zweiten MXGP-Lauf von Trentino 2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Dylan Walsh gewinnt den Start vor Antonio Cairoli. Gajser ist in der zweiten Kurve in einen katastrophalen Startcrash verwickelt. Jeremy van Horebeek gerät zwischen Hinterrad und Schwinge von Gajsers Honda und wird mitgeschleift.



Noch 29 Min:

Gajser sitzt fassungslos am Streckenrand. Es ist ein sehr schwerer Unfall geschehen. Das Rennen wird mit roter Flagge abgebrochen.



Rennabbruch:

Es herrscht eine gespenstische Ruhe. Der schwer verletzte Jeremy van Horebeek wird geborgen und auf einer Trage von der Strecke getragen.



Neustart:

Tim Gajser gewinnt den Start vor Jeremy Seewer und Brent van Doninck. Tonus und Petrov stürzen in der zweiten Kurve.



Noch 28 Min:

Gajser führt vor Seewer, Febvre, Desalle und Cairoli.



Noch 27 Min:

Gajser kann sich an der Spitze bereits absetzen.



Noch 26 Min:

Febvre geht an Seewer vorbei auf Rang 2.



Noch 24 Min:

Febvre kann die Lücke zu Leader Gajser schließen.



Noch 20 Min:

Gajser kann sich etwas vom Druck Febvres befreien.



Noch 15 Min:

Febvre (P2) kann Gajser folgen, kommt aber nicht in Schlagdistanz.



Noch 2 Min:

Febvre ist in Schlagdistanz von Leader Gajser.



Noch 2 Runden:

Gajser führt mit 1,3 Sekunden Vorsprung vor Febvre.



Letzte Runde:

Gajser wehrt die letzten Angriffe Febvres ab. Der slowenische Weltmeister des Jahres 2020 gewinnt den Grand Prix of Pietramurata.

Ergebnis MXGP Trentino 2, Lauf 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

5. Antonio Cairoli (ITA), KTM

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

8. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

9. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

10. Valentin Guillod (SUI), Honda

11. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

12. Benoit Paturel (FRA), Honda

13. Adam Sterry (GBR), KTM

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

18. Jordi Tixier (FRA), KTM

19. Zachary Pichon (FRA), Honda

20. José Butron (ESP), KTM

21. Dylan Walsh (NZL), Honda

22. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

DNS: Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (2-1)

2. Jeremy Seewer (1-3)

3. Romain Febvre (5-2)

WM-Stand nach WM-Lauf 17 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 673

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 584, (-89)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 580, (-93)

4. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 525, (-148)

5. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-197)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 467, (-206)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 438, (-235)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-298)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 316, (-357)

10. Brian Bogers (NED), KTM, 282, (-391)

...

19. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-539)

...

42. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-664)