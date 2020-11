WM-Fahrerkarussell für 2021 kommt auf Touren 26.11.2020 - 23:45 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © Kosak-Racing Tom Koch startet in der kommenden Saison für Kosak Racing

Das Fahrerkarussell hat in der Motocross-WM weiter an Fahrt aufgenommen. Besonders zwischen den Satellitenteams findet derzeit ein reger Wechsel statt. Tom Koch verlässt Sarholz KTM in Richtung Kosak Racing.