Die Motocross-WM-Werksteams der Saison 2021

Mit Ausnahme von Kawasaki sind die Fahrer für die Werksteams nominiert. KTM und Yamaha starten mit jeweils 3 Werksfahrern. Der italienische Hersteller Beta führte Motocross-Tests mit MXGP-Piloten durch.

Die etablierten Werksteams für die Saison 2021 sind gesetzt. KTM und Yamaha treten in der MXGP-Klasse mit jeweils 3 Piloten an. Das KTM-Werksteam wird weiterhin von Claudio De Carli und Dirk Grübel in zwei Einheiten geführt.

Noch unklar ist die Situation im Kawasaki-Werksteam. Nach dem Rücktritt von Clement Desalle wurde der zweite Platz neben Romain Febvre noch nicht neu besetzt. Ivo Monticelli ist im Gespräch, wurde aber offiziell noch nicht bestätigt.

Der italienische Hersteller Beta führte im Dezember Motocross-Tests durch. Beta war in den letzten Jahren im Endurobereich erfolgreich. Nun denkt man offenbar über einen Einstieg in die Motocross-WM nach. Als Fahrer sind der frühere Husqvarna-Werksfahrer Christophe Charlier und Jeremy van Horebeek im Gespräch. Charlier wechselte Ende 2016 aus der Motocross-WM in den Endurosport und wurde 2017 noch einmal für die französische Nationalmannschaft nominiert. Er gewann gemeinsam mit Romain Febvre und Gautier Paulin in Matterley Basin das Motocross der Nationen.

Die Werksteams 2021 (Stand 3.1.2021):

MXGP:



Red Bull KTM Factory (Claudio De Carli):

Jorge Prado

Antonio Cairoli

Red Bull KTM Factory (Dirk Grübel):

Jeffrey Herlings

Ice One Rockstar Husqvarna Factory:

Thomas Kjer Olsen

Arminas Jasikonis

Standing Construct GasGas Factory:

Pauls Jonass

Brian Bogers

HRC Gariboldi Factory Honda:

Tim Gajser

Mitchell Evans

Factory Wilvo Yamaha

Jeremy Seewer

Ben Watson

Glenn Coldenhoff

Factory Kawasaki Racing Team:

Romain Febvre

MX2:



Red Bull KTM Factory (Claudio De Carli):

Mattia Guadagnini

Red Bull KTM Factory (Dirk Grübel):

Tom Vialle

René Hofer

Factory Yamaha:

Jago Geerts

Maxime Renaux

Thibault Benistant

Rockstar Nestaan Factory Husqvarna:

Jed Beaton

Kay de Wolf

Factory GasGas:

Simon Längenfelder

Isak Gifting

F&H Kawasaki:

Roan van de Moosdijk

Mathys Boisramé

Mikkel Haarup