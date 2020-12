Tony Cairoli (KTM): Auspuffrohr war die Los-Trommel

Red Bull-KTM-Motocross-Ikone Antonio Cairoli überraschte bei der Verlosung seiner Trainings-Motorrades mit einem ganz besonderen Gag.

Antonio Cairoli ist immer wieder für eine Überraschung gut. Der neunfache Motocross-Weltmeister aus dem Team Red Bull-KTM de Carli hat die Feiertage in seiner Wahlheimat Rom verbracht und mit Frau Jil und Sohnemann Chase auch bei seinem Elternhaus in Sizilien vorbeigeschaut.

Bereits vor Weihnachten hat der 35-Jährige MXGP-Superstar zu einem ganz besonderes Gewinnspiel ausgerufen, bei dem er für den Sieger seine 250er-Trainings-KTM des Jahrganges 2019 ausgelobt hatte. Das Zweitakt-Bike ist im Design seiner Bekleidungsfirma RACR gehalten.

Wer mehrere Instagram-Bedingungen erfüllte und einen großzügigen Einkauf bei RACR vorweisen konnte, nahm am Gewinnspiel teil. Am 24. Dezember nahm Cairoli selbst die Verlosung vor. Dabei erwies sich «Tonino» als sehr kreativ, indem er die Namen der Teilnehmer auf Papierzettel schrieb und diese zerknüllt in das Auspuffendrohr der KTM stopfte.

Wie gewünscht sprang das Bike beim ersten Ankickversuch an und spuckte die Kügelchen in weitem Bogen aus dem Auspuff. Cairoli sammelte danach eines der Papierkügelchen auf und durfte somit Gabriele Baretta als Gewinner verkünden.

Übrigens: Auch bei den 2020-Weltmeistern Tim Gajser und Tom Vialle laufen via Instagram noch Verlosungen. Beide bieten als Hauptgewinne jeweils ein Original-Rennshirt aus ihrer 2020-Kollektion an.

Die neun WM-Titelgewinne von Tony Cairoli

MX2

2005: Yamaha

2007: Yamaha



MX1

2009: KTM

2010: KTM

2011: KTM

2012: KTM

2013: KTM



MXGP

2014: KTM

2017: KTM