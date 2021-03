KTM in Mantua: Prado kehrt zurück, Cairoli verzichtet

Die internationale Motocross-Veranstaltung in Mantua sieht am Sonntag die Rückkehr des Spaniers Jorge Prado in die offene italienische Meisterschaft.

Am Sonntag steht auf der Piste von Mantua das dritte und letzte Meeting zur offenen italiensichen Motocross-Meisterschaft auf dem Programm. Das alteingesessene Circuit Tazio Nuvolari bietet ähnlich wie zuletzt Alghero und Riola Sardo sandige Bedingungen, wenn auch nicht so tief wie in Riola Sardo vor zwei Wochen.

Die traditionelle Vorsaison-Veranstaltung in Mantova erlebt die Rückkehr von Red Bull-KTM-Ass Jorge Prado. Der 20-jährige Spanier hatte nach seinem Sieg in Riola Sardo in Alghero ausgesetzt. Sein De Carli-KTM-Teamkollege Antonio Cairoli (35) wird wegen des nach hinten versetzten Beginns der WM-Saison auch in Mantova noch nicht an den Start gehen. Pläne für Vorsaison-Einsätze gibt es beim neunfachen Weltmeister Cairoli noch nicht.

Zur Erinnerung: Vor einer Woche in Alghero hatten sich der Niederländer Glenn Coldenhoff auf der Werks-Yamaha und der dänische MXGP-Rookie Thomas Kjer-Olsen (Husqvarna) die 450er-Rennsiege geholt. Sowohl die Werks-Mannschaften Yamaha als auch Husqvarna werden in Mantova aber nicht am Start sein.

In der Lombardei antreten wird aber wieder das Kawasaki-Werksteam mit Neuling Ivo Monticelli, der nach seiner Corona-Infektion wie sein französischer Teamkollege Romain Febvre Rennpraxis benötigt.

Mit Spannung erwartet wird auch der erneute Einsatz des Belgiers Jeremy van Horebeek auf der ganz neu entwickelten 450er-Werksmaschine aus dem Hause Beta.