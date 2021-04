David Luongo: «Zweites Covid-Jahr? Ein Desaster»

David Luongo, CEO von Infront Moto Racing, äußert sich zum erneut überarbeiteten Kalender für die Motocross-WM 2021, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Ursprünglich hätte der Saisonauftakt für die MXGP-Stars im März in Oman über die Bühne gehen sollen, danach wurde mit Oss im Mai ein neuer Schauplatz für den ersten Grand Prix ins Auge gefasst, nun plant Infront Moto Racing die WM-Saison mit dem Russland-GP am 13. Juni zu beginnen. Im jüngsten Kalender-Update folgen darauf Matterley Basin (27. Juni) und die Rückkehr nach Maggiora (4. Juli).

«Hinter uns liegen zwei Wochen voll komplizierter Arbeit, denn wenn man ein Rennen im Kalender verschiebt, bedeutet das, dass sich die Dinge auch für andere Rennen und die damit verbundenen Reisen verändern», gab David Luongo zu bedenken. «Es war eine verrückte Zeit, aber ich muss sagen, dass es ein bisschen besser ist als die Situation im Vorjahr. Es gibt noch immer viele Organisatoren, die fest entschlossen sind, die Events mit Publikum abzuhalten. Indem wir die Rennen weiter nach hinten verschieben, besteht Hoffnung, dass das auch passieren kann. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben, und, wenn nötig, auf den Plan B, Plan C, Plan D usw. ausweichen.»

Mindestens 18 Grand Prix seien 2021 das Ziel, die «Triple-Header» auf einer Strecke wie im Vorjahr sollen möglichst verhindert werden. Es sei aber noch «zu früh» um sagen, ob aufeinanderfolgende Rennen auf ein und derselben Strecke wieder eine Möglichkeit werden könnten, so der CEO von Infront Moto Racing.

Der Ablauf aus der Vorsaison wir aber beibehalten: MX2 und MXGP fahren am Sonntag, die EMX-Klassen am Samstag. «Die Übersee-Rennen wurden ans Ende der Saison verschoben. Wir hoffen, dass die Situation für internationale Reisen bis dahin besser sein sollte», ergänzte Luongo.

Dass Maggiora den Weg zurück in den Kalender fand, kam überraschend. Denn zuletzt hatte die italienische Traditionsstrecke unter anderem mit umweltpolitischen Problemen zu kämpfen. Ironischerweise sind in diesem Fall die Corona-bedingten Einschränkungen (weniger Publikum, weniger Paddock-Mitglieder) eine Hilfe. «Mit dem kontrollierten Besucherzufluss ist es viel einfacher, dort wieder ein Rennen zu fahren», erklärte der Infront-CEO.

Nach dem Notfall-Kalender des Vorjahres blickt die Motocross-WM-Gemeinde einer weiteren schwierigen Saison entgegen. «Ein zweites Covid-Jahr? Ein Desaster, dafür habe ich keine anderen Worte», gestand Luongo. «Wenn du das Management einer Serie oder eines Sports in der Hand hast und die Saison nicht starten kannst, dann wirkt sich das auf Team, Fahrer, alle aus. Wir haben die Verantwortung es zu tun, wenn wir auch zwei Jahre lang verlieren. Wir müssen es für die Weltmeisterschaft und die Organisatoren tun, sonst würde man 30 Jahre Arbeit wegschmeißen.»

Termine Motocross-WM 2021, Stand 31.3.2021

13. Juni - MXGP of Russia, Orlyonok

27. Juni - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, 250

04. Juli - MXGP of Italy, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli - MXGP of Latvia, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli - MXGP of Netherlands, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli - MXGP of Czech Republic, Loket, WMX, OPEN, EMX2t

01. August - MXGP of Flanders, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August - MXGP of Finland, Iitti-Kymi-Ring, EMX250, EMX125

05. September - MXGP of Turkey, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September - MXGP of Sardegna, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober - MXGP of France, tba, EMX250, EMX125

17. Oktober - MXGP of Spain, Xanadu, WMX, EMX125

24. Oktober - MXGP of Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober - MXGP of Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - MXGP of Asia, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember - MXGP of Indonesia, Bali



Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup