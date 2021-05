Henry Jacobi (Honda): Entscheidende Phase startet

Der deutsche Motocross-MXGP-Fahrer Henry Jacobi (24) absolvierte zuletzt das Team-Fotoshooting mit JM Honda Racing für die anstehende WM-Saison.

Motocross-Profi Henry Jacobi steht wieder gut im Saft. Der Thüringer aus Bad Sulza hat nach seinem Wechsel zum belgischen Honda-Team von Ikone Jacky Martens viele Trainingskilometer in den Armen. Die neue Motocross-WM-Saison soll nach derzeitigem Kalenderstand am 13. Juni in Orlyonok in Russland ihren Auftakt finden.

Zuletzt fokussierte sich der Deutsche MXGP-Hoffnungsträger Jacobi vor allem auf intensives Sandtraining. Auf der gefürchteten Sandpiste von Lommel, die unweit des Teamsitzes gelegen ist, ist der 24-Jährige mit seiner CRF 450 zuletzt auch schon auf einige seiner MXGP-Konkurrenten getroffen.

Jacobi hat mittlerweile auch seinen neuen italienischen Teamkollegen Michele Cervellin an seiner Seite, der über den Winter eine Verletzung auskurieren musste. Auch das Bike ist längst mit Werks-Dämpfern aus dem Hause Showa sowie eine Spezial-Kupplung aus der Werkstatt von Eskil Suter veredelt.

Zuletzt stand für das JM-Truppe auch das offizielle Team-Fotoshooting auf dem Programm. Als Location diente ein Sandwerk, das eine Art belgische Dünen-Kulisse vermittelte. An selber Stelle wurden auch spektakuläre Fahraufnahmen durchgeführt.

Übrigens: Jacobi versorgt seine Fans auch in der rennfreien Zeit in den sozialen Medien mit Video-Beiträgen, die neben tollen Action-Aufnahmen mit Drohen auch einiges an trockenem Humor beinhalten.