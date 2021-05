MXGP-WM vor Fans: Tore auf in Italien und Spanien

In gut drei Wochen beginnt die Motocross-WM 2021. Bereits jetzt startet für einige Events der Kartenvorverkauf – Maggiora im Juli und Arroyomolinos im Oktober.

Die neue Motocross-WM-Saison beginnt wegen Corona verspätet Mitte Juni mit dem Grand Prix in Orlyonok: In Russland wird der Veranstalter mit 3000 Zuschauern auskommen müssen, lange Zeit war überhaupt offen, ob gefahren wird.

Interessant: Während in vielen Sportarten wie der MotoGP-WM bisher vor allem Geisterrennen stattfinden und über die erlaubten Fan-Kontingente diskutiert wird, ist in der Motocross-WM bereits bei einigen Events der Kartenvorverkauf angelaufen.

Die Fans freuen sich über jedes kleine Anzeichen hin zur Normalität. Auf der legendären Piste in Maggiora werden am Wochenende des 4. Juli zum Beispiel definitiv Zuschauer erlaubt sein. Der Ticket-Vorverkauf wurde am Freitag von Promoter Infront Moto Racing offiziell kommuniziert.

Auch auf der künstlichen Anlage von intú-Xanadu in Arroyomolinos vor den Toren der spanischen Metropole Madrid ist man bereit. Auch für diese Veranstaltung wurde am Freitag der Ticketverkauf freigegeben. In Spanien hat man aber noch Zeit, um zu reagieren. Das Event soll erst am 17. Oktober über die Bühne gehen.

Dort gibt unter anderem eine Jorge Prado 61-Tribüne, dazu den Eintritt in die Freifläche sowie andere Tribünenplätze.

WM-Kalender, Stand 31.3.2021

13. Juni - MXGP of Russia, Orlyonok

27. Juni - MXGP of Great Britain, Matterley Basin, EMX125, EMX250

04. Juli - MXGP of Italy, Maggiora, EMX125, EMX OPEN

11. Juli - MXGP of Latvia, Kegums, EMX250, EMX OPEN

18. Juli - MXGP of Netherlands, Oss, EMX250, EMX OPEN

25. Juli - MXGP of Czech Republic, Loket, WMX, EMX OPEN, EMX2t

01. August - MXGP of Flanders, Lommel, WMX, EMX250, EMX2t

15. August - MXGP of Sweden, Uddevalla, EMX250, EMX125

22. August - MXGP of Finland, Iitti-Kymi-Ring, EMX250, EMX125

05. September - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar, WMX, EMX OPEN, EMX2t

19. September - MXGP Of Sardegna, Riola Sardo, EMX65, EMX85

03. Oktober - MXGP of Germany, Teutschenthal, EMX250, EMX125

10. Oktober - MXGP of France, tba, EMX250, EMX125

17. Oktober - MXGP of Spain, Xanadu-Arroyomolinos, WMX, EMX125

24. Oktober - MXGP of Portugal, Agueda, EMX250, EMX125

31. Oktober - MXGP of Trentino, Pietramurata, WMX, EMX125

14. November - MXGP of Argentina, tba

28. November - MXGP Of Asia, Borobudur (Indonesien)

05. Dezember - MXGP Of Indonesia, Bali



Motocross der Nationen:

26. September - Mantova (ITA), YZ bLU cRU FIM Europe Cup